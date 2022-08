„Před týdnem jsem pochyboval, že by houby rostly. Teď ale byly srážky dostatečné, takže myslím, že se zalilo i pod stromy v lesích. Už teď ve čtvrtek, v pátek by se mohly objevit první podeštné houby – pýchavky, špičky a podobně. To jsou ale druhy nezajímavé pro běžné houbaře. Hřibovité houby, o které jde většině lidí především, by se měly objevit klasicky deset, dvanáct dní po deštích. Tedy někdy se začátkem školního roku,“ řekl Deníku Ján. Upozornil ale, že bude záležet na tom, nakolik bylo v extrémních vedrech vysušené podhoubí, a také na tom, jaké bude počasí nyní. Další horka by mohla růst hub, zejména hřibovitých, negativně ovlivnit.