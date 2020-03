To je totiž cílem skupiny Kamínky, do které se zapojilo již přes 39 tisíc lidí v celé České republice. Kamínky už putují i Plzeňským krajem.

Putovní kamínky zaujaly také Kateřinu Ruskou z Klatov, která se svými dětmi ráda maluje. „Přivedla mě na to nejstarší dcera. Asi totiž zdědila vlohy k tvoření a kreativitu po mně. Na kamínky jsme už malovaly dávno a umisťovaly je třeba do zahrádky nebo do květináčů. Ale tento nápad někdo posunul ještě o stupeň výš. Kamínek namalujeme, označíme směrovacím číslem a umístíme někde na veřejném místě. Jde o tzv. Putovní kamínky. Nálezci zvedne kamínek náladu a buď si ho nechá nebo podle značky dohledá skupinku, dá o něm vědět a přesune ho na jiné místo, do jiného města,“ uvedla maminka, která si novou činnost pro rodiče s dětmi velmi chválí.

Do skupiny se přidala, když měla asi dva tisíce členů. Nyní už je jich přes 39 tisíc, takže zalíbení v této činnosti nachází stále více lidí a díky veřejné skupině na facebooku mohou účastníci sledovat, kde všude kamínky jsou. „V Klatovech je nás zatím jen pár, kdo maluje a hledá, ale každý den přibude někdo nový. Už jsem našla i kamínek z Německa. Tím jsem se dostala i do tamní skupiny a odvezla jsem ho dál, do Plzně,“ sdělila Ruská, která je ráda, že malovanými kamínky dělá někomu radost. Sama se o tom přesvědčila, když viděla holčičku s maminkou, jak po cestě našly kamínek a rozzářily se jim oči.