Vysoké ceny potravin trápí i vedoucí kuchařku školní jídelny při ZŠ Čapkova v Klatovech Olgu Krčmárikovou. O to víc právě nyní, kdy jsou nejvyšší ceny mimo jiné i u zeleniny, protože tato škola je známá zdravou stravou, za což vyhrála i celorepublikovou soutěž mezi osmi stovkami jídelen.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Jak to nyní vypadá u vás se zdravými jídly, dají se ještě s tak vysokými cenami vařit?

Ještě se to dá zvládnout. Neustále sledujeme ceny potravin, uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Sejdeme se pak s vedením školy a uvidíme, kdyby se ceny zvyšovaly, museli bychom od září zdražit. Zatím se snažíme to udržet a vyrovnávat různými jídly, něco je dražší, něco levnější. Nejvyšší ceny nyní vidíme u ryb a hovězího masa a samozřejmě u zeleniny.

Co zdravého u vás například nabízíte?

Děláme hodně salátů, využíváme suroviny, jako je bulgur, tarhoňa, děláme mrkvové koláčky a podobně. Hodně si děti oblíbily kapustu na slanině nebo i růžičkovou kapustu, což není tak časté. Musíme si ale poradit, aby to dětem chutnalo, tak leccos něčím ochutíme, doplníme a podobně. Polévky jedí především malé děti, u těch větších už o ně není zájem. I tady se snažíme o jiné druhy než klasický vývar, jako například dýňový, brokolicový, květákový krém a zkoušela jsem i batátový.

Zvykly si už děti na zdravější obědy?

Ano, a nejen na zdravější jídlo, ale také na to, že se u nás méně solí.

Žáci ale určitě nepřijdou ani o klasická jídla, že?

Samozřejmě. Vaříme každý den více druhů. Máme tam klasiku pro ty, kteří ji mají rádi, někdo už vyhledává jen ta zdravější jídla. Je těžké to s těmito cenami vše udržet, ale snažíme se.