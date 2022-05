Modeláři ukáží kolejiště

KDY: 28. a 29. května

KDE: Nýřany

Nýřanští železniční modeláři připravují v místním Společenském a kulturním centru v Revoluční ulici ukázku velkého modulového kolejiště s délkou tratí 60 metrů. Prohánět se na něm budou vlaky v měřítku TT čili 1 : 120. Veřejnost jej bude moci navštívit v sobotu od 10 do 17 hodin, v neděli od 9 do 16 hodin a v pondělí od 8 do 13 hodin. Současně s touto výstavou v sobotu pořádá Iron Monument Club Plzeň Den dětí na uhelné dráze v Nýřanech, na který bude možné se z Plzně dopravit parním vlakem. Více na imcplzen.cz.