Případ vraždy tříletého Romana Červeňáka je plný otazníků již od počátku. Jeho zmizení ohlásili příbuzní 17. dubna 2007 večer. Do pátrání po něm se na Měčínsku zapojily stovky lidí, mrtvý chlapec byl objeven 19. dubna dopoledne v gauči ve sklepě bývalého měčínského zámečku, kde žil s více než dvěma desítkami svých příbuzných. Pitva prokázala, že byl uškrcený, podle informací Deníku byl navíc pohlavně zneužitý. Policisté tehdy byli přesvědčeni, že smrt dítěte má s největší pravděpodobností na svědomí jeden z Románkových příbuzných. To ale rodina od počátku odmítala. „Pořád nás všechny vyslýchali. Kdyby to byl někdo z nás, tak by nějaký důkaz najít museli,“ řekla krátce po činu Deníku Románkova matka Zdeňka Červeňáková. „My jsme si brali děti jedno po druhém do místnosti a všech se jich ptali. Nevěřím, že by nám tak dlouho a tak dobře dokázaly lhát, kdyby byl někdo vinný,“ tvrdil i Románkův otec František Červeňák.