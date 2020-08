Cestu do Plzně zvažoval Pompeo již dříve, a to u příležitosti letošních květnových oslav 75. výročí osvobození města americkou armádou, nicméně plány zmařila pandemie koronaviru.

„Jsem hrdý na to, že si Mike Pompeo vybral k návštěvě právě Plzeň, která je tolik propojená s americkou historií. Každoročně si květnovými slavnostmi připomínáme těžce získanou svobodu, kterou nám právě američtí vojáci v květnu 1945 přinesli. O to více, že jsme o ni záhy přišli. Plzeňané jsou vděční za možnost si osvobození připomínat a radují se ze setkání s veterány. Návštěva Mikea Pompea význam těchto událostí posiluje a pro nás jako Českou republiku je důležité si připomínat, že naše dějiny jsou s těmi americkými propojeny,“ řekl primátor Plzně Martin Baxa.

Spolu s americkým ministrem zahraničí dorazí do Plzně také ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček. Ministři zahájí návštěvu prohlídkou Muzea generála Pattona. Poté položí květiny a pronesou proslov u památníku Díky, Ameriko! Cestu po městě zakončí jednáním v plzeňském pivovaru.

Policisté v ulicích

„Pivovar bude normálně v provozu. Veřejná část pro návštěvníky je v souladu s aktuálními hygienickými opatřeními přístupná všem návštěvníkům,“ uvedl mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář. Na bezpečnost budou po celou dobu dohlížet policisté.

„Budeme se podílet na zajištění nejen bezpečnosti osob a veřejného pořádku, ale také na přepravě chráněných osob a průjezdu vozidel městem. Dopravní policisté budou korigovat či uzavírat křižovatky dle aktuálních potřeb,“ informovala policejní mluvčí Martina Korandová.

Omezení se dotknou řidičů i cestujících městskou hromadnou dopravou. Pro chodce budou platit jen mírná omezení. „Uzavřena bude ulice V Šipce a ulice Americká v úseku od křižovatky se Škroupovou ke křižovatce s Klatovskou třídou od 13.30 do 19.00 hodin. V obou ulicích budou vyblokována parkovací stání po celý den, a to do ukončení akce. Současně bude částečně uzavřený chodník v prostoru kolem památníku Díky, Ameriko!,“ uvedla mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.