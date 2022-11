Podle radního pro školství Vladimíra Kroce bylo na střední školy přijato 328 Ukrajinců, z toho 118 do učňovských oborů a 210 na studijní programy s maturitou. „Mezi Ukrajinci není ve většině případů zájem o učební obory s maturitou,“ konstatoval radní Kroc. Do mateřských škol chodí 533 dětí a do základních 3 385 ukrajinských školáků.

Otevřou novou třídu

„Očekávali jsme však, že v kraji se do školského systému zapojí větší množství dětí,“ poznamenal Vladimír Kroc. Dodal, že zařízení zatím nepociťují enormní nárůst počtu dětí kvůli návratu některých uprchlíků do České republiky. „Ti, co sem znovu přijeli, se spíše starají o to, jak se ubytovat a jak se zapojit. V případě potřeby jsme však připraveni například otevřít celou novou třídu i na úrovni střední školy,“ informoval radní.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU), které je otevřené každé pondělí, středu a pátek, v pondělí 24. října odbavilo celkem 255 Ukrajinců, z toho 166 lidí potřebovalo ubytování. „I nadále platí, že zhruba 300 osob denně projde KACPU, nejsilnější bývá pondělí a zhruba 30 procent z příchozích vyžaduje ubytování,“ sdělila mluvčí krajského úřadu Eva Mertlová.

Podle ní kraj ke konci minulého týdne ubytoval 5 300 ukrajinských běženců. „Můžeme tedy říci, že s pondělkem se blížíme k 5 500 ubytovaných uprchlíků. Kapacity v tuto chvíli stačí, ale s ohledem na nejasnosti s cenami energií a příspěvkem státu ubytovatelům se situace může změnit,“ upozornila Eva Mertlová s tím, že Plzeňský kraj má v současné době smlouvu s celkem 183 provozovateli.

Podzimní vlna

Vedení kraje také předpokládá, že by s podzimem a zimou mohla migrační vlna z Ukrajiny znovu zesílit.

Plzeňský kraj patří v počtu přijatých uprchlíků mezi tři nejvíce zasažené kraje napříč Českou republikou. Třeba v první polovině března se v KACPU registrovalo až devět stovek lidí denně.