Přes den dozorce ve vazební věznici na pražské Ruzyni a večer spisovatel. Tak zjednodušeně lze popsat životní směr Marka Šnábla z Kladna. Před vánočními svátky vydal svoji prvotinu. Pohádkový příběh Filipínek se nerodil lehce, ale pod stromečkem udělal radost stovkám malých čtenářů.

Marek Šnábl a jeho prvotina pro děti. | Foto: Deník / Václav Havránek

Šestačtyřicetiletý rodák z Hrádku u Rokycan knížky miluje od školní lavice: „Ale až kolem dvacátých narozenin jsem se pustil do poezie a s přispěním fantazie i do rozsáhlejších projektů. Vždycky ale skončily v šuplíku,“ usmívá se autor, který se koníčku dál věnoval přes časově i psychicky náročné zaměstnání. Přes dvacet let se denně stýká s lidmi, kteří porušili zákony a skončili za mřížemi. Právě tahle jejich životní etapa Šnáblovi připomíná věčný souboj mezi dobrem a zlem. Což se snaží vštěpovat dvěma potomkům, kdy dceři je dvanáct a synovi devět let. Obě děti se pochopitelně staly prvními recenzenty. „Krásná a tak trochu strašidelná pohádka. Když jsem ji četla, nemohla jsem se odtrhnout a těšila jsem se vždy na další stránku,“ prozradila Natálka.