Tachovsko čeká o víkendu další nálož zábavy a to od pátku až do neděle. Přinášíme vám výběr akcí, které se chystají. Vyrazit můžete na slavnosti do Tachova či Stráže. Pak se také můžete svézt parní mašinkou z Bezdružic, zatrsat si na plánském koupališti anebo si užít poklidného prostředí kladrubského kláštera, kde se představí britský mládežnický orchest.

Plánské letní rockování

Kdy: pátek 2. srpna od 18.00

Kde: koupaliště v Plané

Za kolik: 250 korun, zvýhodněné na místě od 18.30 za 150 korun

Proč přijít: Můžete si užít minimálně tři hudební vystoupení, zahraje Eroze, Sifon Rock a Septic People.

Tachovské městské slavnosti

Kdy: od pátku 2. srpna do neděle 4. srpna od 16.00

Kde: Pobřežní ulice, stadion, areál bývalého koupaliště v Tachově

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Po celé tři dny je připravena dlouhá řada vystoupení od místních tachovských kapel jako je Excentr Rock. Na pódiu to postupně rozbalí také české hudební hvězdy David Koller, Radek Banga či Crazy Dogs. Můžete vidět umění belgických vlajkonošů, zažít dronovou show, fotbalové utkání, sraz veteránů. Městem projde také krojovaný průvod. Po celé tři dny budou návštěvníkům k dispozici stánky s občerstvením, řemeslnými výrobky a dalšími produkty.

Bezdružické parní léto

Kdy: sobota 3. a neděle 4. srpna , odjezdy parního vlaku z Bezdružic po oba dny v 10.35, 12.35, 14.35 a 16.35. Odjezdy historického motorového vlaku M131.1 z Bezdružic směr Kokašice (jen sobota) v 18:20 a 21:30.

Kde: Bezdružice, Kokašice, Cebiv

Za kolik: základní jízdné 200 korun, děti od 6 do 15 let 100 korun zpáteční jízdné, motorový vůz jednosměrné jízdné 50 korun, autobusy jednosměrné jízdné 60 korun

Proč přijít: Akce nabízí jedinečnou možnost svezení historickou drážní drezínou, návštěvu Muzea lokálky, četnické stanice a mnoho zábavy v rámci doprovodného programu. Na pořádek budou po celou dobu dohlížet uniformovaní prvorepublikoví četníci.

Strážské letní slavnosti

Kdy: sobota 3. srpna od 13.00

Kde: Park u Drůbežáku

Za kolik: zdarma, pouťové atrakce dle cen provozovatele

Proč přijít: K poslechu i tanci zahraje Amatovka, co v nich dřímá předvedou gymnastky ze ZŠ Stráž, své umění předvedou také Chobotničky z Třemešné, Culinka, mladí hasiči a další účinkující, závěr dne bude patřit skupina Klasickej postup. Pro děti je připraveno malování na obličej a další doprovodný program a atrakce.

Zábavné odpoledne s SDH v Trpístech

Kdy: sobota 3. srpna od 13 hodin

Kde: areál fotbalového hřiště Trpísty

Za kolik: zdarma

Proč přijít: JSDH Trpísty předvedou svoji techniku. Připraveny jsou také ukázky leteckých modelů, něco málo se dozvíte také o kynologii, kdy nebudou chybět ani ukázky dovednosti psů. Pro děti je připraven doprovodný program, mohou se svézt na konících, zaskákat si v nafukovacím hradu, nechat si namalovat nějakou parádu na obličej a na závěr se vyřádit v nafoukané pěně.

Lázeňská struna v Konstantinkách

Kdy: sobota 3.srpna od 14.00

Kde: Open air u KD, v případě nepříznivého počasí v KD

Za kolik: na místě 500 korun, děti do 10 let zdarma

Proč přijít: V průběhu odpoledne se představí opět skvělá hudební seskupení české country folkové scény. Poslechnout si můžete královéhradeckou Lokálku, Samsona a jeho partu, skupinu Malina Bothers, Petra Kocmana a Monogram. Závěr bude patřit Báře Hrzánové, Máriu Bihárymu a kapele Bachtale Apsa, kdy představí to nejlepší, co současná romská hudební scéna nabízí.

Kladrubské hudební léto – 3. koncert

Kdy: sobota 3. srpna od 18.00

Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie v benediktinského klášteře v Kladrubech

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Do Santiniho perly zavítá britský mládežnický orchestr Gloucestershire Youth Orchestra.