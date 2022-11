Dvojice se tu střídá denně při ranním krmení ryb nebo při pátečním odpoledním prodeji. „Zda jde o víkend nebo pracovní den, léto či zimu, na to ohled brát nemůžeme. Zkontrolujeme čtyřiadvacet nádrží, z nichž má každá objem deset kubíků. Rozdělíme granule a frčíme pryč,“ usmívá se Bednář. Před rokem musel s kolegou vyměnit po sedmileté nečinnosti popraskané kohoutky, zmodernizovat vzduchotechniku a pustit se do odchovu šupináčů. Ne ledajakých, protože tandem se kromě klasických kaprů, pstruhů, candátů či štik orientuje na jesetery. „Máme jich tady pět druhů a třeba ti s přívlastkem sibiřští váží skoro šest kilogramů. Do jezírek nebo na talíře,“ dodává Bednář.