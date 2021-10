/FOTO, VIDEO/ V tradičním chodském kroji vyrazila v Mrákově volit dvaadevadesátiletá Marie Mlezivová. V pátek odpoledne ji doprovodily dcery a sousedky, některé z nich se také oblékly takzvaně do selského. „Už moc nikam nechodím. Hůř se pohybuji, ale tyhle volby jsem si nemohla nechat ujít,“ prozradila Marie Mlezivová.

V Mrákově přišla k volbám do sněmovny i dvaadevadesátiletá Marie Mlezivová. Společně se svými průvodkyněmi se oblékly do tradičních chodských krojů. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Ženy na sobě měly sváteční kroje, které jinak nosí do kostela. „Máme ještě lepší, ale ty si bereme jenom na svátky, jako třeba Vánoce nebo Boží tělo,“ vysvětlila Anna Jírovcová. Její dvaadevadesátiletá maminka se z Nového Klíčova přestěhovala do Mrákova, aby mohla bydlet s rodinou. „Mám se dobře. Natrhali mi šípky, takže je oberu a uděláme z nich marmeládu,“ nastínila Marie Mlezivová část svého odpoledního programu. I ve svém věku se snaží přiložit ruku k dílu. Do volební místnosti na mrákovský obecní úřad s ní přišla i Anna Hrušková.