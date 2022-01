Režisérka považovala za symbolické, že se konala předpremiéra právě v Plzni. „Zde se Karel narodil, zde tak rád vystupoval. Vždy říkal moji Plzeňáci mi rozumí. Mám takový pocit, že by se radoval, kolik přišlo lidí. Určitě by tady vzpomínal, jak jezdil nedaleko za svou babičkou do Újezda u Svatého Kříže a tam začal v dětství malovat. Považuji to za velmi dojemné a silné, že se předpremiéra koná v Plzni a hlavně, že už konečně můžeme lidem film předat a potěšit, dát jim radost a nakopnout je v této těžké době pandemie,“ řekla Olga Malířová Špátová, která na spolupráci s Karlem Gottem velmi ráda vzpomíná.

„Karel byl krásný člověk. Bylo tam neuvěřitelné spojení jeho slávy a úspěchu s pokornou a láskyplnou povahou. To je spojení, které je skoro nevídané. Byla jsem vždy nadšená, jak se choval ke všem členům štábu, že on všechny lidi bral stejně, všichni ho zajímali, se všemi si chtěl povídat a to je podle mě to, co z něj udělalo legendu. Nejen jeho zpěv, ale i jeho povaha,“ dodala režisérka.

Na předpremiéru filmu Karel přijela i manželka zesnulého zpěváka Ivana Gottová. „Jsem moc ráda, že tady s vámi mohu být a děkuji za všechna krásná slova, která zde zazněla. Děkuji, že předpremiéra se koná v jeho rodném městě. Ať vás film zahřeje u srdce a ať se vám líbí,“ řekla před uvedením filmu.

Předpremiéra měla ještě jednu symboliku, a to, že 18. září bylo dnem, kdy režisérka s Karlem Gottem naposledy natáčela.

Během filmu jsou diváci vtaženi do života slavného zpěváka se všemi radostmi, starostmi i bolestmi. Není tak divu, že se davem mnohdy ozýval smích, ale také po tvářích tekly slzy. Film provede celým zpěvákovým životem až do samotného konce. „Já jsem plakala, bylo to krásné, nádherný zážitek. Film je hodně otevřený. Překvapila mě hodně velké otevřenost a intimita, která ve filmu je,“ přiznala jedna z divaček Zdeňka Bláhová z Plzně.

Stejně tak neskrývala dojetí její kamarádka Pavla Kantová, které tekly slzy i během rozhovoru. „Bylo to nádherné, emocionální, krásné. Překvapil mě i jiný pohled na rodinu, jak s ním cestovali, jak s ním všechno prožívali.“

Lidé, kteří si na film zakoupili vstupenky, také pomohli. Část ze vstupného, ve výši 36 416 Kč, byla věnována Nadaci na transplantaci kostní dřeně.