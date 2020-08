Řidiči jezdící po silnici od Klatov na Horažďovice si stěžují, že tam mnozí nedodržují nařízenou rychlost a jezdí, jak chtějí. Kvůli pokládce nového povrchu chybí čáry, a místo si tak někteří pletou se závodní dráhou.

Nový povrch na silnici na Bukováku, zatím chybí pruhy. | Foto: Deník / Daniela Loudová

„Jezdím tam dost často a i když je tam nařízená padesátka, někteří to doslova proletí. Nejsou tam čáry,a tak jezdí, jak se jim chce. Je to někdy až nebezpečné,“ řekl Václav Babka, který po cestě dojíždí denně do práce.