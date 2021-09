I proto by měl být opatrný, v jakém rozpoložení vyráží na soutěže. V Rakousku chladnokrevníci předvedou, jak precizně umějí ovládat kládu, kterou za sebou táhnou, a překonávat s ní překážky. „Soutěžení je moc baví. Nejlepší trénink je pro ně právě práce v lese, kdy se učí přesnosti. Ta je na závodech potřeba,“ sdělil.

Čtyřletý Nacho je ještě citlivější. „On je můj osobní kůň, jako mívali dříve rytíři. Pokud budu nervózní, bude taky. Opravdu moje emoce silně vnímá. Zní to ve světě současných moderních technologií možná zvláštně, ale funguje to,“ řekl Foist.

Méně oddechu si ovšem dopřává třináctiletý Narex, který je vedoucím osmičlenného stáda. „Má zodpovědnost a dává na ostatní pozor. Přes den leží jenom tehdy, když je mu špatně nebo ho něco bolí, jinak vůbec,“ uvedl Foist s tím, že je na hřebce stoprocentní spolehnutí. „Mohlo by s ním dělat i dítě. Vyhoví každému. Ale na mě je napojený. Když mám špatnou náladu, okamžitě ji vnímá,“ doplnil.

Pro Foista však nejsou závody zdaleka tím nejdůležitějším. Jezdí na ně hlavně proto, aby ukázal, co všechno chladnokrevní koně dokážou a že jejich role v lesnictví a zemědělství je důležitá. Na statku ve Starém Sedle, kam se přestěhoval s rodinou, chová plemeno slezských noriků. S nimi především sváží dřevo z lesů. Ačkoli se jedná o náročné povolání, zamiloval si ho. „Začínáme se světlem a pracujeme většinou čtyři až šest hodin denně. Jedeme na plné obrátky, mezi tím máme krátké přestávky. Když se vrátíme, koně se nejdříve vyválejí, nažerou a pak odpočívají,“ popsal.

Soutěžit budou v kategorii jedno i dvojspřeží. Pokud získají zlatou či stříbrnou medaili, zajistí si postup na mistrovství Evropy. „Beru to s pokorou. Když se to povede, budu rád. Ale stačí se špatně vyspat a vše se změní,“ uvedl.

Ještě ve čtvrtek pracovali v lese, teď už míří do Rakouska. Jiří Foist, který pochází z Postřekova, se s hřebci Narexem a Nachem zúčastní závodů chladnokrevných koní.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.