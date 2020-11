Doslova masakr prý zažila obsluha čerpací stanice v Domažlicích ve směru na Folmavu. „Kolegové se minulou neděli vůbec nezastavili. Lidé nakupovali sladkosti, pití, párky v rohlíku, ptali se i na pečivo. Především šel na odbyt alkohol a samozřejmě cigarety. Lidé brali všechno,“ řekl prodavač Benziny s tím, že včerejší dopoledne bylo o poznání klidnější. „Očekáváme, že bude možná více lidí odpoledne nebo večer,“ dodal.

LIDÉ BEROU VŠE

Nárůst nedělního prodeje zaznamenali také na čerpací stanici ve Kdyni, kde byl rovněž dopoledne poměrně klid, žádné kolony se nekonaly. „Někteří lidé jdou jen na procházku a přijdou sem na kafe nebo něco dobrého. Od minulé neděle se zvýšil počet těch, kteří si sem přijedou leccos nakoupit, je poznat, že jsou obchody zavřené. Nejde ani říci, co jde nejvíce, berou vše. Především tedy potraviny,“ řekla obsluha na čerpací stanici ve Kdyni ve směru na Domažlice a doplnila: „Lidé zkrátka nechtějí být doma, tak jdou kamkoliv. Když nejsou otevřené obchody, tak jedou na výlety a nakoupí si na benzince.“

A právě to potvrzují i sami návštěvníci. „Jedeme na výlet, tak jsme se tady zastavili pro nějakou svačinu. Nebudu se s tím přeci tahat celý den, vždy někde přibrzdíme,“ řekl Stanislav Brada z Domažlicka, kterému uzavřené obchody nevadí. „Lidé jsou rozmazlení. Nejsou zvyklí si nakupovat zásoby, musí chodit pro každou hloupost zvlášť. Pro mě za mě by mohlo být zavřeno klidně celý víkend, jako to bývalo dřív.“

PLNÁ PARKOVIŠTĚ

Na nedělní uzavření se zřejmě chtěli připravit Klatované, jelikož parkoviště u obchodů byla v sobotu v podvečer téměř plná. Ale ani ve městě pod Černou věží se obsluhy čerpacích stanic o nedělích nenudí. „Minulý týden podle kolegyně vesměs všichni nakupovali pivo a jiný alkohol a cigarety, ale bylo to o dost víc než normálně. Lidé jako by nedokázali jeden den vydržet bez zavřeného obchodu. Podle slov kolegyně to byl masakr,“ hodnotila Jana Šerá z benzinky ve směru na Plánici. Čerpací stanice je téměř v sídlišti, což má také svůj dopad. „Jezdí sem lidé z okolních vesnic, ale přijdou i tady ze sídliště. I tuhle neděli převládá prodej piva, alkoholu a cigaret. Není to ale tak, že by se tady najednou navalila fronta, chodí spíše průběžně celý den,“ uvedla Šerá.

Nejinak tomu bylo v Plzni – ani tam se netvořily žádné fronty aut, ale o nakupující nebyla nouze.

Stát za nižší návštěvností může i pochmurné a mlhavé počasí, které lidi příliš nelákalo na výlety a ani se jim nechtělo z vyhřátých domovů.