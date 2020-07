Volba královny, která byla jedním z vrcholů annínské pouti, ale měla jednu vadu na kráse. Ludmila nedostala královskou korunku, neboť se o ni vedou spory. S nadhledem to vyřešil moderátor Jiří Bláha, který jí místo královské koruny dal na hlavu korunu jinou, českou minci.

Klenoty pro annínskou sklářskou královnu před čtyřmi lety vytvořili sklář Jiří Kozel, jenž zhotovil jablko a žezlo, a Alena Kyrálová, která vyrobila korunku a diadém. Vše tehdy obdržela královna Lucie Hájková, kterou vybrali pořadatelé. Ta vládla dva roky, pak ale už o královně rozhodlo hlasování a vyhrála Ludmila Koželuhová. A podle jednoho z organizátorů pouti Lukáše Miloty začaly spory, komu patří královské klenoty. První královně? Druhé? Organizátorům? Výrobcům? Do muzea? Vše vyvrcholilo nyní před třetí volbou. „Před několika dny jsem obdržel dopis od bývalé královny Lucie, která píše, že korunku a diadém dostala darem od tvůrkyně. Žádala, abychom jí je předali do 1. srpna a my tak učiníme,“ vysvětlil Milota s tím, že proto královna Ludmila korunku nedostala. Ale měla by být vyrobena nová.

Staronová královna sice litovala okolností, které volbu provázely, ale neskrývala, že má z výhry radost. „Moc mě to potěšilo. A hlavně za mnou stojí spousta annínských lidí,“ řekla Deníku. To bylo vidět, mnozí ji po výhře na místě hlasitě podpořili.

Kromě volby královny nabídla pouť, která již tradičně přilákala řadu zájemců, velmi bohatý program. Počítaly se na místě Aničky, přičemž nejstarší byla místní obyvatelka Anna Chodlová, které bude brzy již 90 let. K vidění bylo procesí, ukázky výroby a broušení skla, různá hudební vystoupení, ohňová a světelná show, besedy a mnohé další.