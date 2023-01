K dispozici byl jeden vlek a Skiareál Mariánky připravuje k provozu i Krakonošku, ta by měla i s kabinovou lanovou otevřít v polovině týdne.

V provozu je také dětský park i lyžařská škola a občerstvení. Naopak sáňkování a bobování je na sjezdovkách ve skiareálu zakázáno.

Denní lyžování je vždy od 9 do 16 hodin, večerní pak od 18 do 21 a to ve středu, pátek a v sobotu.

