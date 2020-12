Vodárna Plzeň či Povodí Vltavy se nehodlají smířit s tím, že policie nedávno odložila případ úniku nebezpečné látky z areálu firmy Holz Schiller v Lubech u Klatov.

Hasiči čerpají vodu z Radbuzy. | Video: Deník / Veronika Zimová

Boj s jedovatou chemikálií, která zamořila vodní toky od Drnového potoka až po Labe, zabíjela ryby a způsobila milionové škody, byl velmi náročný, škody jdou do milionů korun. Tím, že policie na viníka ale jednoznačně neukázala, není nikdo, kdo by škody nahradil. Firmy mohou v krajním případě jít až do soudního sporu.