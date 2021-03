„Denně se na maturu připravuji několik hodin, učitelé se nám při on-line výuce nadstandardně věnují a já pak dostanu vysvědčení zadarmo? To opravdu nechci,“ komentuje devatenáctiletý Lukáš z Plzně, který studuje průmyslovou školu.

Stejný názor má i podle ředitele plzeňského Gymnázia Luďka Pika Aleše Janouška mnoho gymnazistů. „Nebude to určitě platit paušálně, ale naši studenti chtějí maturitu skládat. Říkali, že nechtějí, aby se na ně pohlíželo jako na covidovou generaci, a svoje znalosti chtějí samozřejmě u zkoušky prodat,“ řekl Deníku Janoušek s tím, že studentům vyhovuje nový systém, kdy se mohou v klidu připravovat pouze na maturitní předměty.

Premiérův nápad se nezamlouvá ani řediteli Konzervatoře Plzeň Miroslavu Brejchovi. Upozornil na to, že pro studenty by mohlo být udělení úřední maturity demoralizující a rovněž práce pedagogů by přišla vniveč. „Mám na to jednoznačný názor, studenti by měli skládat klasicky maturitu s úlevami, které nabídlo ministerstvo školství. Byl by to zmar pro nekonečnou práci učitelů, pro které je on-line výuka velice náročná, a všichni se poctivě snažíme, abychom studenty na maturitu připravili,“ argumentoval Brejcha.

Pro maturitu s úpravami se vyslovila rovněž ředitelka plzeňské střední zdravotnické školy Ivana Křížová. „Podporujeme skládání maturity bez didaktického testu, chceme tedy, aby ve škole proběhla praktická maturita a také profilová část maturitní zkoušky. Jsme schopni to zajistit,“ sdělila Křížová.

Maturitu by naopak letos svým studentům odpustila ředitelka Střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni Naděžda Mauleová. „Možná existují obavy kvůli budoucímu uplatnění letošních absolventů, ale dle mého názoru je to, jako bych nevěřila našim kantorům, že je dobře a zodpovědně připravili. Naši žáci to chtějí a také si to zaslouží,“ uvedla ředitelka a dodala, že žákům chybí zejména praxe. „S tou jim pak budou muset pomoci firmy,“ poznamenala.