Většina týmů byla z Plzeňska, ale přijeli i studenti, kteří sice studují v Chamu, ale jsou z Indie. Ti se věnovali umělé inteligenci a pokoušeli se programovat automatické rozpoznávání obličejů a různé aplikace. Jeden z týmů dělal autonomního robota, který by pomocí kamerky měl umět sám zmapovat prostor, projet jím a vyhnout se překážkám. Další tým vymyslel ovládání počítače hrou na flétnu. „Hraním jednotlivých tónů mačkáme různé klávesy a pak budeme mít kameru, obrazem budeme snímat ruce, které drží flétnu, a jak se budeme pohybovat, tak dokážeme hýbat kurzorem na obrazovce. Říkáme tomu trenažér fakíra,“ popsal projekt svého týmu Aleš Franče z Plzně. Přiznal, že se během akce členové týmu i hodně naučí, protože je toho pro ně mnoho nového. Na hackathonu měli premiéru.

Další tým se naopak snažil učit robota za běhu novým věcem. „Dá se to představit jako když cvičíte psa. Když mu dáte povel a udělá to dobře, tak ho pohladíte, pochválíte, když něco udělá špatně, tak mu to dáte najevo jinak a podobně my dáme hlasový povel robotovi. Když udělá to, co my chceme, tak mu to buď řekneme nebo ho pohladíme pomocí světelného senzoru a když udělá něco špatně, tak mu to dáme najevo hlasem nebo plácneme nějaké čidlo, kdy on zjistí, že to bylo špatně. Tím bychom ho měli naučit požadované chování,“ představil projekt svého týmu Martin Bulín z Plzně.

Jeden z týmů se také nechal inspirovat současnou situací v Evropě a programoval robota, který reagoval na písmeno Z.

Součástí byly také workshopy a v neděli i program pro nejmladší technologické nadšence, především pro žáky základních škol. Během něj si vyzkoušeli nejrůznější soutěže a hračky.