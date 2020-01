Lukáš z Domažlicka právě seděl doma, když se rozezněl tón vyzývající ho k pomoci. V rychlosti se podíval, zjistil, že jde o náhlou zástavu oběhu, a výzvu přijal. „Podle mapy byl potřeba zásah necelý kilometr od mého bydliště. Sedl jsem do vozu a dojel podle předpisů na místo události, vzápětí přijeli hasiči, kteří podobně jako já byli povoláni, což je standartní postup, obzvlášť v případě, má-li jednotka automatizovaný externí defibrilátor. Oblékl jsem si vestu a v rychlosti se představil, kdo jsem a co tam dělám, nebyl čas na povídání, bylo potřeba jednat,“ líčí Lukáš a dodává, že když ho přivedli ke člověku v bezvědomí bez známek života, po zhodnocení situace zahájil srdeční masáž a v ní pokračoval až do příjezdu posádek zdravotnické záchranné služby (ZZS).

„Po příjezdu členů ZZS na místo jsem přenechal další postup resuscitace na nich. Sdělil jsem lékaři, co se na místě odehrávalo, což je velice důležité. Velkou výhodou byla přítomnost hasičů, mohli jsme si pomáhat,“ vzpomíná na svůj první zásah, který absolvoval coby tzv. First responder (FR), Lukáš. On sám je zdravotnickým záchranářem, nyní však hledá Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje (ZZS PK) v rámci dlouho připravovaného projektu First respondery i mezi laickou veřejností. Především na Šumavě, ale i jiných odlehlých místech kraje, kde nemůže sanitka přijet tak rychle.

ZAPOJÍ I VEŘEJNOST

„Dosud se do systému FR začlenili zaměstnanci ZZS PK a členové různých složek integrovaného záchranného systému, nyní jsou již školitelé z výcvikového a vzdělávacího střediska ZZS PK připraveni přizvat dobrovolníky z řad široké veřejnosti, kteří mají zájem stát se First responderem,“ uvedla lektorka střediska Lenka Ježková. Dodala, že smyslem programu FR je začlenit laickou veřejnost, žijící v odlehlejších oblastech kraje, do záchranného řetězce, a to s cílem zvýšit šance na přežití postiženého člověka, který bojuje o život.

FR jsou aktivováni prostřednictvím mobilní aplikace. Systém automaticky vyhledává toho, kdo se nachází v okolí události, a následně jej na místo naviguje. Tam FR poskytuje kvalifikovanou pomoc před příjezdem zdravotnické záchranné služby.

REGISTRACE NA WEBU

Pokud jste ochotni pomáhat, umíte zachovat chladnou hlavu, rychle se rozhodovat ve vypjaté situaci a myslíte, že jste schopni poskytnout první pomoc člověku, u kterého došlo k náhlému selhání základních životních funkcí, pak se můžete stát FR. Zaregistrujete se na webové adrese fr.zzspk.cz a poté vás čeká absolvování pětihodinového kurzu, jímž vás provedou lektoři VVS ZZS PK. Požadována je trestní bezúhonnost.

„Preference a výběr dobrovolníků je orientován především na venkovské, horské a málo osídlené oblasti, kde bývá dojezdový čas ZZS delší. U registrace prosím zadávejte místo svého nejčastějšího pobytu a adresu trvalého pobytu. Zadaná adresa je prioritním kritériem pro zařazení do systému FR,“ upozornila mluvčí ZZS PK Mária Svobodová.

„Čím více nás bude, tím zajistíme větší naději na přežití nejen našim blízkým, ale možná i nám samotným, protože nikdy nevíme, kdy takovou pomoc budeme potřebovat my sami,“ uzavřel First responder Lukáš.