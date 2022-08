Konkrétně se soutěží v hodu kládou, vrhu kamenem, hodu závažím do výšky, hodu závažím do dálky či hodu skotským kladivem. Některé disciplíny jsou čistě silové, ale například u hodu kládou se jedná také o technickou záležitost, kdy je pro správné provedení potřeba kládu nejen unést a hodit, ale musí se to provézt tak, aby se při hodu i otočila kolem své osy a hodnotí se i to jak dopadla. Ve Strážově se nejednalo o nic jednoduchého, k hodu se používala kláda o délce přes pět metrů a hmotnosti zhruba šedesáti kilogramů.