„Zuzka byla má jediná dcera, která mi před Vánocemi zemřela. Je to šílená bolest, kterou si ponesou celý zbytek života. V ten den mi volala Leontýnka, tak jsem k nim běžela. Bylo to něco hrozného. Bylo to 17. prosince, kdy se mé dceři zastavilo srdce a i přesto, že záchranáři udělali maximum, nebylo jí pomoci a Zuzka 23. prosince zemřela ve FN Plzeň. Doteď si nedokážeme vysvětlit, co se se mohlo stát,“ uvedla se smutkem Čadová.