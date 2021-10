Zájem o ubytování v horských hotelích a penzionech je velký, shodují se hoteliéři. Po loňské zimě, kdy byla uzavřená veškerá ubytovací zařízení, se lidé do horských středisek a penzionů těší a neodradí je ani stále přítomná pandemie koronaviru. Ubytovací zařízení v kraji se tak připravují na velký příliv turistů ke konci roku, pokud tedy hotely vláda znovu nezavře.

Šumavský Hotel Modrava s celkem 22 pokoji a 60 lůžky má na poslední týden v roce volné poslední dva pokoje. „Ty se ale pravděpodobně za chvíli také zaplní. Lidé volají a těší se,“ řekl za hotel Bořivoj Skočdopole. Velká část hostů, kteří do hotelu na Modravě jezdí, si podle něj pobyt na Silvestra rezervují i rok dopředu. „Na horách to není nic výjimečného, stává se to často,“ dodal.

Petr Strnad, provozovatel šumavského penzionu Pod Hůreckým vrchem, má obsazené pokoje už i ke konci příštího roku. „Na tohoto Silvestra už nemáme volné žádné pokoje, plno máme už i na Silvestra příštího roku,“ uvedl Strnad, který má v penzionu nedaleko Prášil pro hosty k dispozici pět pokojů.

Plno hlásí také železnorudský Hotel Sirotek s .60 lůžky. „Lidé pořád volají a ptají se, zda máme přes Silvestra ještě volný pokoj. V tomto termínu tu mám ale vždy ubytované své stálé hosty. Stejné to bude i letos,“ informoval Martin Burda z šumavského hotelu. Zrenovovaný horský hotel Kolowrat v Přimdě na Tachovsku je kolem Silvestra obvykle každý rok kompletně obsazený. „Hosté se nám začínají hlásit vždy tak na přelomu srpna a září. Během vánočních svátků a o Silvestru máme hotel většinou zcela obsazený, tak jako tomu bude i letos,“ řekl za hotel Václav Pexa.

O ubytování v turistických chatách Blaženka a Hanička s přibližně 60 místy v největším zimním areálu v regionu – Ski&Bike Špičák – je podle jeho ředitele Vladimíra Kasíka tradičně velký zájem v období před koncem roku a také o pololetních či jarních prázdninách.

Železnorudské infocentrum zatím vyšší zájem o ubytování necítí, lidé si však podle jeho vedoucí Barbory Kučeravé zvykli volat přímo do hotelů a stejně jako v letech před vypuknutím pandemie rezervují pobyty na exponované termíny rok dopředu. Ceny lůžek, jídla a pití na Železnorudsku by se v sezoně neměly výrazně zvýšit.