Topit si budeme podle svého uvážení, nehledě na nařízení ministerstva, shodují se Deníkem oslovení hoteliéři a restauratéři. Těch se v případě energetické nouze bude týkat připravovaná vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu. Dokument stanovuje zvláštní pravidla při vyhlášení předcházení stavu nouze nebo stavu nouze v teplárenství. Cílem je zajistit podmínky, které umožní reagovat na případný výpadek zemního plynu z Ruska. Aby se dosáhlo úspor, měly by například hotely a restaurace vytápět pokoje a místnosti, kde se konzumuje, jen na 18 stupňů Celsia.

Regulaci teploty odmítá provozovatel šumavského hotelu Belvedere František Strnad. Podle něj by to hlavně v zimních měsících odlákalo klienty. „Topit si budeme podle svého uvážení, stejně jako každý rok. Nepřetápíme, teplotu v zimě máme v hotelu kolem 20 až 22 stupňů, přes den je tepleji a na noc se to omezuje. Vše si ale řídí dle venkovní teploty kotelna sama. Lidé si platí nějaký komfort a nemůže jim být zima,“ vysvětlil František Strnad.

Luboš Kastner, provozovatel restaurací v Plzni a garant projektu Moje restaurace za Asociaci malých a středních podniků, řekl, že vláda v žádném případě nemůže svými nařízeními zasahovat do komerční sféry. „Nechť reguluje, ale ať v první řadě začne u úřadů, kanceláří všech úředníků a v budovách ve státním majetku. Chápu, že tu musí být nějaká celospolečenská zodpovědnost vůči současné situaci, nicméně soukromý sektor si s tím vždy musí poradit a zásahy státu bývají nešťastné,“ vysvětlil Kastner.

Martin Koza z Hotelu Bohemia ve Františkových Lázních uvedl, že pokud cena plynu poletí ještě výš a stát bude hotelům přispívat na zálohy, tak může mluvit i do toho, jak se bude vytápět. „Pokud plyn bude stále zdražovat a my od ministerstva nedostaneme nic, těžko nám někdo může diktovat, jak s ním nakládat,“ reagoval na dotaz Koza. „Jestli ale přijde nějaká velká krize, pochybuji, že lidé budou jezdit do hotelů. Pravděpodobně budeme mít všichni jiné starosti,“ uzavřel.

Milan Vyskočil, ředitel hotelu OREA Resort Horizont v Železné Rudě sdělil, že v posledních letech je pro většinu hoteliérů důležitější letní sezóna, jak délkou tak i obsazeností. "V případě realizace připravované vyhlášky MPO se jedná o krizový scénář, který neovlivníme. Pokud se bude v domácnostech i hotelech topit max. na 18 stupňů, velký rozdíl v tom nevidím," řekl s tím, že resort udělá pro hosty první poslední, aby se v hotelu cítili komfortně. "Nově náš šumavský tým posílily lamy alpaky, které disponují velmi kvalitní a hřejivou vlnou, můžeme tak například plést s hosty deky, rukavice nebo ponožky," dodal s úsměvem.