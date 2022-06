Industry Open zavede příznivce industriálu například do trolejbusového a autobusového depa na Karlově, v budově Plzeňských městských dopravních podniků na Denisově navštíví měnírnu a malou vodní elektrárnu, jež letos slaví 100 let provozu. Speciální prohlídky připravil Plzeňský Prazdroj, účastníci během nich navštíví jednu z dominant pivovaru, vodárenskou věž. Do Starého Plzence se zájemci mohou vydat na komentované prohlídky výroby Bohemia Sekt zaměřené na exkluzivní sekt Louis Girardot, který také během prohlídky ochutnají.

Nejlepším výčepním ČR roku 2022 je Ondřej Rozsypal z plzeňské Lékárny

V posledních dvou sezonách byly velmi oblíbenými akcemi vlakové jízdy do Škodovky, na které letos navážou komentované procházky kolem areálu bývalých Škodových závodů. Účastníci procházek se od průvodce dozví zajímavosti o historii i proměnách tohoto ‚města ve městě‘. Součástí procházky bude i komentovaná prohlídka expozice Škodovky a budov Techmania Science Center, které si pak účastníci mohou užít i individuálně. Zážitkové jízdy historickým autobusem letos účastníky vezmou po stopách těžby uhlí a kaolinu na Plzeňsku, součástí výletů bude návštěva Hornického muzea ve Zbůchu a bývalého hlubinného kaolinového dolu a Centra Caolinum v Nevřeni, které na festivalový víkend chystá doprovodný program.

Podrobný program a další zajímavé informace o industriálním bohatství v regionu jsou k dispozici na webu www.industryopen.cz, který slouží také jako průvodce po industriálních místech a zajímavostech v Plzni a Plzeňském kraji. „Na webu zájemci najdou tradiční turistické cíle, kterými jsou plzeňské pivovary, tematická muzea nebo technické památky. Zapálení fanoušci industriálu tam objeví spoustu dalších tipů na místa, která třeba nejsou obecně známá, ale stojí za to je objevit,“ doplnila Alena Fialová, manažerka festivalu z pořádající organizace Plzeň-TURISMUS.

Projet Plzní? Pro řidiče v posledních dnech peklo

Vstupenky na festivalové akce je možné zakoupit v Turistických informačních centrech v Plzni na náměstí Republiky vedle radnice a v Palubě Hamburk u hlavního nádraží nebo on-line na webu plzenskavstupenka.cz.