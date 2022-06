Oldřich Kříž, pěstitel jahod z Radčic u Plzně, prodává kilo jahod, které si lidé sami nasbírají, za 50 Kč. Trhané pak od 80 do 120 Kč. „Záleží na velikosti, malé jsou nejlevnější,“ uvedl. Radčická jahodárna samosběr oproti loňsku zlevnila o 30 Kč, chce tím nalákat zákazníky. „Hnojiva a postřiky zdražily o více než padesát procent. Kdybychom podle toho navýšili ceny, jahody by už nikdo nekoupil. A zvlášť v době, kdy lidé kvůli krizi šetří,“ vysvětlil Kříž.

Věří, že jahody budou až do poloviny července, kdy zrají pozdní odrůdy. Na samosběr do Radčic mohou zájemci dorazit každý den už od 6 do 17 hodin nebo do vyprodání.

Lehce navýšit ceny naopak musel Pavel Bonk, majitel jahodárny v Klatovech. „Zdražuje se úplně všechno, a tak jsme k tomu museli také přikročit. Kilo trhaných jahod lidé pořídí za 120 Kč, loni to bylo 110,“ řekl Deníku s tím, že samosběr plánuje dle počasí do 14 dnů. „Musíme počkat, až jahody dozrají. Za kilo zaplatí 70 Kč stejně jako loni,“ informoval Bonk.

Klatovské Zahradnictví u Růženky zatím prodává jahody pouze trhané, i tam si zákazníci musejí na samosběr počkat. „Jahody teprve začínají dozrávat. Uvidíme, snad nám bude v následujících dnech přát počasí,“ sdělila majitelka zahradnictví Růžena Jelínková.

Také Oldřich Kříž věří, že letošní úroda bude lepší než loňská. „Loni se na jahodách podepsalo deštivé a chladné počasí, třetina úrody shnila. Letos nemrzlo, svítí slunce a jahody hezky zrají,“ řekl.

Další jahodárny, které nabízejí samosběr, jsou ve Vránově u Staňkova a ve Štěnovicích u Plzně. Ve Vránově by měl samosběr začít do týdne.