„O ukončení provozu zařízení jsme se dozvěděli v pátek, kdy nás navštívily dvě členky předsednictva. Všichni jsme z toho v šoku a moc nás to mrzí. Že má FOD dlouhodobě finanční problémy víme, ale nikoho nenapadlo, že by se řešily prodejem budovy našeho Klokánku. Jsme jediní v Plzeňském kraji a našich služeb je potřeba,“ řekla Deníku ředitelka Klokánku v Janovicích nad Úhlavou Alena Jandová.

POMOHLI 400 DĚTEM

Od roku 2009 do současnosti tam pomohli a poskytli okamžitou péči 399 dětem, v naprosté většině z tohoto regionu. V Janovicích je v současné době 13 dětí, které budou postupně, pokud nebude Klokánek zachráněn, ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí přesunuty do jiných podobných zařízení.

K razantnímu kroku se FOD rozhodl kvůli nedostatku financí, se kterým se potýká už delší čas. „Ministerstvo práce a sociálních věcí uznalo chybu ve financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V novele zákona uznávají, že by tato zařízení měla dostávat 30 tisíc měsíčně oproti stávajícím 22 800 Kč na přítomné dítě. Vláda ČR schválila dofinancování všech zařízení. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo dotační titul, kdy se žádosti musely podat do 9. září 2019. Ovšem povinnou přílohou bylo vykonavatelné Rozhodnutí o přidělení státního příspěvku za daný měsíc. Toto jsme dokázali doložit pouze do července 2019 a následující rozhodnutí nebyla ještě v té době vydána. Proto byla zařízení dofinancována pouze za sedm měsíců,“ uvedla ředitelka Fondu ohrožených dětí Hana Kupková a pokračovala: „Kvůli tomuto špatnému financování se FOD dostává do tíživé situace a abychom předešli ohrožení našich zařízení, museli jsme zastavit příjem dětí do Klokánku Janovice nad Úhlavou. Byl dán okamžitý stop stav. Samozřejmě jsme si žádost o následné dofinancování, když dorazila další rozhodnutí, podali, ale přišlo zamítavé rozhodnutí od ministerstva.“

HLEDAJÍ POMOC

Vedení FOD hledá kupce, aby byli schopni získat co nejdříve částku šest milionů korun, která jim schází. Byl vybrán Klokánek v Janovicích nad Úhlavou, protože jde o jedinou prodejnou budovu, kterou vlastní. „Je možné, že se najde kupec, který by budovu koupil a za symbolický pronájem tam Klokánek nechal. Nebo je možné, že se najde dárce, který nám poskytne oněch zmiňovaných šest milionů korun, případně se stane zázrak a ministerstvo Klokánky za rok 2019 dodatečně dofinancuje,“ nastínila možnosti, za kterých by se mohl janovický Klokánek zachránit, Kupková.

Situaci ohledně janovického Klokánku bude řešit i Plzeňský kraj. Podporu se bude snažit FOD získat i v okolních obcích a městech. Klatovy jsou rozhodnuté pomoci. „Projednáme žádost fondu. Je nepřijatelné, aby Klokánek skončil, je zde potřeba. Je až nehorázné, že nedostal fond od července do konce roku žádné peníze a dostal se do takto tíživé situace,“ řekl Deníku starosta Klatov Rudolf Salvetr.

To, že Klokánek dětem v životě pomáhá, potvrzuje i Eliška Gaja Fuxová, která v něm strávila necelý rok. „Kdyby Klokánek zavřeli, byla by to velká škoda. Pracují tam lidé, kteří mají praxi a dokáží dítěti vytvořit takové prostředí, že se tam cítí jako doma. Mně osobně tam hodně pomohli, takových míst je málo,“ myslí si Eliška, kterou chtěli rodiče pojmenovat Půlnoční bouře a která právě do janovického Klokánku odešla od rodiny.