Pořádně horké chvilky připravil Denise Draxalové z Klatov její syn Jiřík. Ve středu se dral na svět tak rychle, že si nestihla přivolat ani pomoc a porodila ho sama v koupelně. Dítě i maminka jsou naštěstí v pořádku.

Jiří z Klatov spěchal na svět tak rychle, že se narodil doma v koupelně. | Foto: Deník / Milan Kilián

„Je to moje třetí dítě, narodit se mělo až za dva týdny. Nehorší na tom bylo, že jsem byla v tu chvíli doma s dětmi sama. Dceři Denise jsou čtyři roky, synu Janovi dva a půl roku. Přišlo to na mě v kuchyni a bylo to strašně rychlé. Udělalo se mi špatně, zamotala se mi hlava, praskla voda a bylo to. Stihla jsem jen zahnat děti do pokoje a došourat se do koupelny, kde jsem sama porodila. Říkala jsem si přitom, že snad bude vše v pořádku,“ řekla Deníku mladá maminka.