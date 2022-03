Pandemie, energetická krize, válka. Lze říci, že kvůli těmto událostem je o vaše kurzy zájem?

Zvýšený zájem o kurzy přežití jsme zaznamenali už loni na podzim, ale se začátkem válečného konfliktu na Ukrajině začali lidé ve velkém nakupovat evakuační zavazadla, lékárny, KPZ (krabička poslední záchrany – pozn. red.). Některé zboží máme už vyprodané. Nikdo nepředpokládal, že přijde válka, proto i my na to musíme reagovat a kurzy tomu uzpůsobit.

Jak kurz probíhá?

Kurz v přírodě trvá tři dny a klienty učíme, jak se zachovat, když se dostanou do nějaké nepředvídané situace, třeba se ztratí, zraní a musejí venku přečkat noc. Dozvědí se, jak rozdělat oheň, jak získat pitnou vodu nebo jak se orientovat v terénu. Jak přežít ve městě při případném kolapsu, vyučujeme na bývalé vojenské základně. Lidé získají znalosti mj, o tom, jaké mít zásoby a kde je ukrýt, popř. jak si opatřit potraviny nebo se evakuovat. A jak jsem již řekl, na válku jsme připraveni nebyli, proto budeme nyní zájemce připravovat i na tuto hrozbu. Ukážeme jim, jak a co mají mít sbaleno, jak používat vysílačky nebo provádět přesuny.

Po úderu pěstí upadl přímo na hlavu. Následovala demence a smrt

Co byste lidem poradil, když by se začalo válčit i u nás?

Pokud by to probíhaly nálety jako třeba nyní na Ukrajině, určitě je dobré schovat se do sklepa, do krytu, ve velkých městech do metra. Je ale třeba vždy myslet na to, aby se v onom úkrytu nacházelo komunikační zařízení a vyprošťovací nástroje, kdyby se vchod následkem výbuchu zasypal. Také je nutné dbát na zásoby jídla a vody.

Když se ještě vrátíme k přežití v přírodě. Bez kterých třech věcí se tam člověk neobejde?

Nejdůležitější je voda, oheň. Oheň vám dá teplo, světlo, pocit bezpečí a převaříte si vodu. Když se člověk vydává na několik dní do přírody, neměl by zapomenout na křesadlo, nůž, filtr na vodu, lékárničku a KPZ.

Hlásí se na vaše kurzy i ženy?

Dříve ženy kupovaly kurzy pro své muže jako dárek, dnes se jich samy zúčastňují. Věkový průměr účastníků je kolem 30 až 40 let. Vyučovali jsme ale také sedmdesátiletou paní.

Stalo se vám, že by někdo kurz předčasně ukončil?

Občas se to stane, většinou to vzdají chlapi kvůli pohodlí, nebo že jim chybí cigareta. Poslední dobou už jsou to ale jen nízká procenta účastníků. Je to hodně o psychice.

Hovořil jste i o zásobách potravin. Myslíte si, že by je každý člověk měl mít?

Rozhodně. Vždyť naši předkové si vytvářeli zásoby, je to přirozené. Rozhodně neříkám, že by lidé měli mít doma pytle s obilím, ale každý by měl mít trvanlivé potraviny zhruba na dva týdny a ty pravidelně obměňovat, tedy sníst a dokoupit nové, aby se jídlo zbytečně nevyhazovalo.

Anketa: Západočeši si povídají o tom, že bude draho a těžké vyjít s penězi

Máme zde obrovskou energetickou krizi a má být ještě hůř. Jsme na ni připraveni, nebo jsme příliš zhýčkaní?

Řekl bych, že jsme zhýčkaní. Jídlo si koupíme na každém rohu, splachujeme pitnou vodou, to je až neuvěřitelné. Lidé si kolikrát bez elektriky nevykouří ani cigaretu. To si musíme uvědomit a podle toho si vytvořit zálohu. Když vypnou plyn a elektřinu, měli bychom mít vařič, na kterém si potraviny upravíme. Když máme studnu, ze které pomocí elektřiny čerpáme vodu, měli bychom mít i centrálu. Chce to vždy mít záložní plán.

Když by nastal blackout, čemu by lidé čelili?

Zkuste si doma vyhodit jistič a uvidíte. Nefungovalo by vůbec nic. Velkou hrozbou je pak to, že z některých lidí se stávají hyeny, rabují, přepadávají, nevíte, co od nich čekat. Vzpomeňme si, co se děle třeba při záplavách v New Orleans v roce 2005 nebo v Argentině v roce 2000, kdy byla obrovská hospodářská krize.

Píšete také knihy o přežití. Vydal jste dokonce i knížku pro děti…

Dětská se rychle vyprodala a teď se ještě dělal druhý dotisk. Připravujeme ale i knihu pro dospělé, která vyjde během dvou měsíců. Nutno říci, že knihy jsou orientované na podmínky střední Evropy.