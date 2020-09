Kandidáti diskutovali nejen o problémech kraje, ale také o první vlně koronavirové krize a řešení současné epidemiologické situace. Všichni se shodli, že se kraj s jarní koronavirovou vlnou vypořádal dobře.

Jednička kandidátky koalice ODS a TOP 09 Ilona Mauritzová vyzdvihla hlavně fungování integrovaného záchranného sboru a nemocnic v kraji. Podle ní je však s nástupem druhé vlny důležité, aby byli občané o všem co nejlépe informováni. „Potřebujeme, aby byl jednotný postup ke krajským hygienickým stanicím, které by dokázaly jednotlivá doporučení odůvodnit. Aby lidé pochopili, proč musejí nosit roušky. Jako velký problém vnímám také to, že se v oblasti školství nepřijala jednotná metodika,“ vysvětlila Mauritzová.

Současná náměstkyně hejtmana pro školství a kandidátka Koalice pro Plzeňský kraj Ivana Bartošová si myslí, že je potřeba, aby kraje více koordinoval stát. „Nicméně ve školách nejsem zastáncem plošných opatření, jako je uzavření škol. Opatření by měla být dílčí,“ poznamenala náměstkyně.

Lídr sociálních demokratů Ivo Grüner zhodnotil fungování kraje v první vlně pandemie jako dobré. „Pro mě je zásadní, že se ustanovil ústřední krizový štáb. Je to jediný prostředek, díky kterému mohou mít kraje včas plné informace,“ upozornil s tím, že hlavní problém vidí v nerozhodnosti na centrální úrovni.

Podle zástupce hnutí ANO Petra Vanky má Plzeňský kraj zdravotnické prostředky na dva až tři měsíce, a druhou vlnu by tak měl bez potíží zvládnout.

Jednička komunistů Jiří Valenta kritizoval vládu, jejíž nečinnost musely kompenzovat právě kraje. Největší překážku v boji proti koronaviru spatřuje v personální krizi v krajském zdravotnictví. „Například v Domažlické nemocnici chybí mnoho zaměstnanců, zavírala se lůžka akutní péče a mám obavu, jak bude situace vypadat, až se počet hospitalizovaných s koronavirem zvýší. S personální krizí se ale potýká i hygienická stanice,“ uvedl.

Podle zástupce SPD Vladislava Krumera je nyní nezbytně nutné, aby se vedení státu a kraje poučilo z první vlny pandemie. „Vím, že některé pokyny z centra komplikovaly život lidem na vesnicích. Právě proto je nutné, aby byla věnována větší pozornost venkovu. Například Tachovsko a Plzeň-sever jsou okresy bez nemocnic, což je nepřijatelné,“ řekl Krumer.

Za seskupení Bernard a Starostové přišel debatovat Jindřich Sitta. „Myslím, že na jaře selhaly veškeré varovné systémy. Kraj by měl proto vytvořit bez ohledu na ústředí kapacity. Prognózy jsou takové, že nakažených bude skokově přibývat a logicky také lidí s těžším průběhem. Ptejme se proto, jak se bude taková situace řešit. Musíme mít jasno, jakou bude mít každá nemocnice kapacitu, kolik lidí tam budeme moci umístit,“ řekl Sitta.

Podle lídra Trikolóry Pavla Borusíka musel v první vlně kraj suplovat to, co nedokázal stát. „Je důležité ochránit rizikové skupiny a zajistit, aby lidé byli o všem informováni jak ze strany kraje, tak hygieny,“ vysvětlil.

Jednička Pirátů Rudolf Špoták si myslí, že Plzeňský kraj patřil mezi ty, které si vedly velice dobře. „Nechápu současné kroky vlády, kraje pak musí nahrazovat funkci státu. Doufám, že nebudeme muset doma budovat plicní ventilátory a bude alespoň tahle funkce zanechána zdravotnictví,“ uvedl Špoták.