Stávající trend se negativně odráží také na situaci v nemocnicích v celém kraji. K pátku bylo hospitalizováno celkem 561 pozitivních pacientů z toho 105 na lůžkách intenzivní péče, deset na vysokoprůtokovém kyslíku. Potvrzuje se také trend klesání věku u hospitalizovaných pacientů.

Kapacity volných kovidových lůžek intenzivní péče jsou k pátku na nule, standartních je pak volných 35. Během pátku museli zdravotníci převézt z kraje deset pacientů intenzivní péče do Prahy. Pět jich přijala Ústřední vojenská nemocnice, pět Fakultní nemocnice Motol. Za tento týden je denní nárůst pacientů v nemocnicích 15. Pokud bude tento trend pokračovat, lze podle zdravotníků očekávat během následujícího týdne zahlcení kapacit. Ze současných pacientů ve standartní péči lze zhoršení očekávat u 10 až dvaceti procentech z nich.

V tomto týdnu obdržel Plzeňský kraj čtyři plata vakcíny Pfizer, tedy 780 lahviček. Navíc mimo plánovanou dodávku bylo na žádost hejtmanky dodáno plato vakcíny Pfizer, které je určeno především pro Tachovsko, které je velmi zasaženým okresem.

„Jsem velmi ráda, že se nám podařilo získat navíc plato vakcíny Pfizer, protože se domnívám, že jsme na tom podobně, jako Karlovarský a Královéhradecký kraj, kterým byla vakcína navíc přislíbena,“ uvedla hejtmanka Ilona Mauritzová.

K 25. únoru bylo v Plzeňském kraji druhou dávkou očkováno celkem 12 910 osob. Celkem z dodávky vakcín je vyoočkováno 32 942 dávek, které tvoří zhruba 80 % dodávky do kraje. V kategorii 80+ je druhou dávkou naočkováno 4 656 osob.

Očkování pedagogů startuje

O víkendu bude otevřena možnost registrovat se k očkování pro pedagogy. V Plzeňském kraji projevilo zájem očkovat se z více než deseti tisíc pedagogických pracovníků 7 931, nepedagogických pracovníků 2 783 z celkového počtu více než 4 000.

V pondělí 1. března bude centrální rezervační systém otevřen pro kategorii 70+. Měla by být také oficiálně otevřena možnost očkovat se v této kategorii u praktického lékaře. Ti by měli mít od března přístup do potřebných administrativních systémů, aby mohli očkovat své registrované pacienty. Závoz vakcíny AstraZeneca praktickým lékařům bude zajišťovat státem vysoutěžený distributor. Tyto vakcíny nebudou zajišťovány přes kraj z jeho dodávek.

Mobilní týmy testují ve firmách

Stávající testovací místa ve zdravotnických zařízeních testují na hraně kapacit, rozšiřují provozní hodiny dle svých personálních možností. Po domluvě s Armádou ČR byly v Plzeňském kraji zajištěny tři mobilní odběrové týmy vojáků na antigenní testování. Ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou a KHS oslovil Plzeňský kraj velké zaměstnavatele především v nejvíce zasaženém Tachovsku s pomocí v testování zaměstnanců. Dosud bylo odebráno více než 2 000 vzorků ve velkých firmách na Tachovsku a Domažlicku. Testuje se také v přilehlých okresech Plzeň-sever. Záchyt pozitivních vzorků je do deseti procent.

„Ukázalo se, že role armádních týmů, které testování na Tachovsku provádí, je zásadní. Mnozí zaměstnanci měli z testování strach a byli testováni poprvé. Vnímám to jako důležitý krok v osvětě, aby se občané přestali obávat testů a hlášení kontaktů,“ uvedla hejtmanka Ilona Mauritzová.