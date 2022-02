Nejvytíženější silnicí v kraji je Karlovarská ulice v Plzni. Vyplývá to z měření Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které trvalo od léta 2020 do jara roku 2021. Přičemž ŘSD ze sčítání vyloučilo období tvrdého lockdownu, které významně omezilo mobilitu lidí.

Úsek mezi ulicemi Lidická a Otýlie Beníškové na Karlovarské třídě v Plzni tak dle měření denně projede 46 605 aut. Vedení města o problematickém úseku ví, v budoucnu by mu měl ulehčit Západní okruh. „K tomuto máme vlastní data a je to pro nás jen potvrzení toho, že se mají vybudovat okružní části městského dopravního systému,“ okomentoval náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule s tím, že práce na Západním okruhu pokračují.

V Plzni je dle ŘSD hodně zatížená i Vejprnická ulice v úseku od Domažlické ke Křimické. Denně tam projede 21 267 vozidel. „Je to logické, protože Vejprnice, Tlučná a Nýřany jsou oblíbené destinace k bydlení a mnoho lidí odtamtud míří právě do středu města. Stejně je tomu také ve směru na Křimice, Vochov, Kozolupy a dále na Stříbro. V tomto úseku ale žádné zásadní problémy s kapacitou neshledáváme,“ řekl Deníku Vozobule.

Nález bot spustil pátrací akci, jejich majitel se přihlásil po třech dnech

Náměstek dodal, že komplikovaná dopravní situace je i v ulici U Prazdroje, kde město chystá zřídit opatření, která by provoz usměrnila. V těchto místech totiž městské okruhy dopravě příliš neuleví. „Proto jsme se s ŘSD pustili do postupné přípravy vyhrazeného pruhu pro veřejnou dopravu v ulici U Prazdroje,“ informoval Vozobule s tím, že pruh by měl být vyčleněn ve středovém pásu. „Nicméně nyní jsme úplně na začátku, máme studii a celý projekt připravujeme. Je to otázka několika let,“ uzavřel náměstek.

Podle mluvčího ŘSD Adama Kolouška lze celkově konstatovat, že pandemie přinesla i změny v charakteru cest. „Je patrný pokles osobní dálkové dopravy, která mohla být zčásti nahrazená videokonferencemi. Také je patrný nárůst lehké nákladní dopravy zejména v příměstských oblastech, což pravděpodobně souvisí se zvýšeným zájmem o různé druhy doručovacích služeb,“ vysvětlil mluvčí.