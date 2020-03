I takto slavnostní období ale znepříjemňovaly zprávy o koronaviru. Mnozí svatebčané byli totiž z Itálie, a tak panovaly obavy, zda budou moci na svatbu přijet.

Netradiční datum pro slavnostní den nebylo původně vůbec v plánu. Jediné jasné bylo, že chtějí svatbuv zimě. „Termín na přestupný rok vznikl náhodou. Chtěli jsme zimní termín, protože mamina pracuje v Itálii, kde jí začíná v březnu sezona. Stáli jsme na úřadě, vybírali datum, Ludvík něco řekl, už přesně nevím co, ale já jsem se na něj otočila a řekla mu: „Tebe si vezmu jedině 29. února“. Na úřadě nám řekli, že by to šlo, že je to sobota, a tak bylo rozhodnuto,“ vysvětlila novomanželka.

ANI ZÁMEK, ANI KOSTÝMY

Jelikož jsou oba ze zámků, padl samozřejmě také nápad, aby byli oddáni právě tam, ale neměli oddávací termín,a tak se rozhodli pro klatovskou radnici. „Těšila jsem sei tam, radnice v Klatovech je krásná, takže mi to příliš nevadí,“ poznamenala nevěsta.

Navíc jsou oba také ochotníci, takže mezi možnostmi odění byly i kostýmy, ale nakonec zvolili klasiku. „Byla varianta, že bychom šli v kostýmech, ale máme hosty, kteří by do toho nešli,“ vysvětlila Martina.

RODINA Z ITÁLIE

Svatba je jedním z nejšťastnějších okamžiků v životě, ale vrásky na čele jim dělaly zprávy o šíření koronaviru. Měli totiž i svatebčany ze zahraničí. „Spoustu hostů máme z Itálie a ze Švýcarska. Tak jsme se obávali, zda se sem vůbec dostanou. Přítelkyně tak do poslední chvíle čekala, zda se sem dostane její rodina a svědkyně,“ uvedl ženich.

Svatba na radnici se konala dle tradičních zvyků, nechyběla rodina ani mnoho přátel. Byli svědky toho, jak z úst ženicha i nevěsty zazněl slib, který jim předříkával oddávající místostarosta Václav Chroust, a také očekávané „ano“. Poté už následovala výměna prstýnků a první novomanželský polibek. Dění na radnici uzavřely gratulace mnoha hostů a tradiční svatební focení.