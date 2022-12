Psi jed pozřeli a tak jela majitelka okamžitě na veterinární kliniku, kde byli psům podány léky na vyzvracení obsahu žaludku, protijed a kapky na domácí léčbu. „Podle veterinářky jsme měli velké štěstí, tento jed se může projevit klidně až po 14 dnech od pozření, kdy jsou následky fatální a šance na záchranu bohužel nulová,“ sdělila majitelka.

Kamarádce chce pomoci sbírkou. Za peníze pořídí oblek pro lepší pohyblivost

Další taková návnada byla nalezena v ulici Tyršova před domem č. 332.

Hyenismus

Majitelé psů tak mají strach a jsou rozzuření. „Co to může být za člověka, když tohle dokáže udělat. To je hyenismus, takhle se chovat ke zvířatům. Doufám, že ho brzo dopadnou a nebude se něco takového rozmáhat ve městě ve velkém. Mohlo by to dopadnout mnohem hůř. Ti lidé už nevědí, co by dělali a jak škodili. Je mi z toho smutno,“ řekla Ivana Strnadová, která vlastní dva psy a dává teď hodně velký pozor na procházkách, aby nesnědli něco špatného.

Stejné obavy má i mnoho dalších pejskařů, kteří volají po dopadení pachatele.

Policie se už tímto případem zabývá. „Šetříme věc jako přestupek proti občanskému soužití a po pachateli intenzivně pátráme. Pokud by měl někdo jakékoliv poznatky, může je ohlásit na lince 158,“ sdělila klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.