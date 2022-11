Jakmile tuto zprávu uveřejnil rozjela se diskuze, kdy většina jeho krok chválila a obdivovala, ale samozřejmě se našli i tací, kteří počin shazovali. „Mě osobně tato zpráva překvapila a potěšila, že se najde někdo, kdo dá jen tak někomu peníze, protože mu chce pomoci. Je to jistě obdivuhodné. Takhle by se měli zamyslet ti nahoře a občas někomu takto pomoci,“ uvedla Klatovanka Petra Sedláčková.

A proč se rozhodl zastupitel svůj plat darovat? „Když jsem se ptal babičky, říkala, že si za první výplatu koupila kabát a boty. Maminka za první výplatu z kantýny v Mostárni Brezno koupila pro mě dětské oblečení. Já také uvažoval nad tím, co pořídím z prvního příjmu, který dostanu jako zastupitel. Kabát již mám a dětské oblečení nepotřebuji. Jsou zde i takoví, kteří by ten kabát i to oblečení potřebovali, ale není za co. Napadlo mně ve skupině Klatovští nabídnout svůj příjem za první období. A pro koho? No přece pro ty děti a maminky, se kterými se život nemazlí,“ vysvětlil Ridzoň.

Lidé psali, komentovali, někdo s posměškem. Co člověk, to názor. „Jsem rád, že si ve svých srdcích trochu uklidili a našli sebe. Někdo dává, jiný nemá. Říká se, kdo rychle dává, dvakrát dává. Ono ta částka nebyla žádná paráda, proto jsem té, kterou jsme dostal za zastupitele, přidal ještě 333 % ze svých úspor a 250 Kč od Hraběnky Džumagul z Nemanic, vše rozdělil na třetiny a druhý den předal maminkám samoživitelkám u kašny v Klatovech i se symbolem města, karafiátem. Odměnou mi bylo poděkování a krásný úsměv. Děkuji vám maminky,“ řekl zastupitel a dodal: „Je jedno, pod jakou značkou pracujeme, je jedno, jakou máme vlajku v profilovce. Musíme správně pochopit odkazy. Je to inspirace pro ty, kteří mají jiný příjem, a pro jednou by určitě nezchudli. Příklady táhnou.“