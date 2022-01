Krajský vítěz postoupí do celostátního kola a bude se ucházet o získání prestižního titulu Historické město roku a milion korun.

Klatovy a Horažďovice jsou jedněmi z mála měst, která se do soutěže přihlašují, i když by i mnoho dalších splňovalo podmínky. „Přestože se Plzeňský kraj může pyšnit velkým počtem památkově chráněných historických center měst, tři městské památkové rezervace a jednadvacet městských památkových zón, a mnoho z nich se kontinuálně účastní Programu regenerace, tak kromě Klatov a Horažďovic se do soutěže v posledních letech přihlásilo pouze několik z nich,“ sdělila Jaroslava Kováčová z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni.

Od roku 2006 se do soutěže přihlásila města: Klatovy (2007, 2009-2020), Stříbro (2007-2010, 2012-2014), Horažďovice (2008, 2011, 2019, 2020), Kašperské Hory (2010), Sušice (2015, 2017). „Snad se situace v příštích letech změní a o soutěž projeví zájem i další města, jejichž nominace by byla zajisté oprávněná,“ dodala Kováčová.

Horažďovice a Klatovy

Městská památková zóna Horažďovice má rozlohu bezmála 40 ha a zahrnuje 38 nemovitých kulturních památek. Žádná z nich se nenachází v havarijním stavu. V roce 2021 zde byly v rámci Programu regenerace MPR a MPZ provedeny celkem tři obnovy historických objektů - dokončení obnovy krovu a krytiny na boční lodi a dokončení a osazení svodů na hlavní lodi kostela sv. Petra a Pavla, dále obnova krovu, statické zajištění štítu a oprava zdiva stodoly u čp. 57 v Podbranské ul. A rovněž oprava střechy a nátěr věže kostela sv. Jana Křtitele, včetně obnovy žaluziových výplní oken věže. Na území zóny se za pomoci financování z jiných zdrojů udělala řada dalších prací a kromě toho i nadále pokračují práce na obnově areálu zámku. „Díky výsledkům v programu regenerace v roce 2020 se Horažďovicím podařilo v minulém ročníku soutěže postoupit do celostátního kola,“ uvedla Kováčová.

Jako druhé budou bojovat Klatovy. Jejich městská památková zóna má rozlohu 34 ha a může se pyšnit 70 kulturními památkami. Ani zde nejsou žádné památky ohrožené zánikem.

Vloni se v rámci Programu podařilo připravit dvě obnovy, a to opravu fasád Vlastivědného muzea Dr. Hostaše a nátěr oken objektu bývalé jezuitské koleje. Kromě toho se například pokračovalo v budování nové expozice v kryptách pod kostelem Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce a úpravách kolem kaple sv. Anny na Hůrce. „Klatovy se přihlašují do soutěže pravidelně a obvykle také postupují do celostátního kola soutěže. Přestože se jim dosud nepodařilo zvítězit, velký zasloužený úspěch si připsaly v roce 2019, kdy byly nominovány na Cenu vedle vítěze,“ sdělila Kováčová.

Zvítězit v celostátním kole se městu z Plzeňského kraje podařilo zatím jen jednou, a to v roce 2003, kdy titul Historické město roku získalo město Spálené Poříčí (okr. Plzeň-jih).

Soutěž je pořádána třemi institucemi – Ministerstvem kultury, Ministerstvem pro místní rozvoj a Svazem historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Vítěz krajského kola obdrží finanční odměnu a pamětní list. V celostátním kole se následně rozhodne o hlavním vítězi, který se příslušný rok bude moci pyšnit titulem Historické město roku, získá odměnu jeden milion korun, umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní grafický list od předních českých umělců. Vítěz celostátního kola je každoročně slavnostně vyhlášen v dubnu u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.

Do soutěže o titul Historické město roku 2021 se přihlásilo 31 měst z celé České republiky.