Myšlenka na zakoupení výdejního zařízení na knihy vznikla přibližně před rokem, kdy byly opětovně uzavřeny knihovny z důvodu šíření koronaviru. „Návratové knihoboxy se v knihovnách již úspěšně používají, ale s výdejními knihoboxy žádné zkušenosti nebyly. Začali jsme na trhu pátrat po českém výrobci těchto chytrých výdejních boxů a našli jsme firmu, která standardně dodává na trh výdejní boxy na potraviny. Firma upravila svůj výrobek podle našich potřeb a požadavků. Nadále spolupracuje s programátory knihovnických systémů a po softwarové stránce knihobox zdokonalují,“ uvedla ředitelka Městské knihovny v Klatovech Jarmila Poupová a dodala: „Díky podpoře a svolení našeho zřizovatele, kterým je město Klatovy, jsme dnes první knihovnou, která se může pyšnit automatizovaným boxem na knihy.“

Knihoboxy jsou v provozu od 1. listopadu, nacházejí se na nádvoří jezuitské koleje a přístupné jsou v době otevření tohoto prostoru, čili od 6 do 22 hodin.

Objednání knih do knihoboxu je velmi jednoduché. Registrovaný čtenář si vybere knihu, či více knih, v katalogu knihovny a následně klikne na tlačítko Uložit do boxu. „Poté čtenář vyčká na to, až mu přijde SMS zpráva, že je jeho kniha připravena v knihoboxu, a PIN pro vyzvednutí. Ten poté zadá do knihoboxu či načte QR kód, který mu přijde do e-mailu, a otevře se mu schránka, vyzvedne si knihy a opět ji zavře,“ popsal pracovník knihovny Karel Viták.

Pro odevzdání knih slouží menší box, který je hned vedle vydávacího.

I přes pořízení nového moderního zařízení pracovníci knihovny ale doufají, že si čtenáři za nimi najdou cestu i do knihovny.