Z plánovaného porodu v nemocnici se stal náhle domácí.

„Domácí porod jsme v plánu vůbec neměli. Byl to ale strašně rychlé. Nejdříve začaly nepravidelné kontrakce a ani ne po půl hodině, když jsem šla vzbudit manžela, začaly kontrakce po minutě. Praskla mi plodová voda a malá se hned drala na svět,“ popsala maminka Michaela s tím, že tatínek byl velkou oporou. „Volal záchranku a běžel pro babičku, která mi asistovala, oběma patří velké díky,“ pokračovala maminka. Po rychlém porodu byly i s dcerkou v pořádku. „Myslela jsem celou dobu na to, aby vše dobře dopadlo, abychom, já a maličká, byly zdravé a nic se nám nestalo. Jak to bylo strašně moc rychlé, tak se to ani nedalo nějak extra prožívat, jediné co jsem si přála, bylo, abychom to zvládly. Když už byla maličká na světě, byli jsme šťastní. Jelikož to byl můj třetí porod, věděla jsem co a jak a nebála jsem se toho. Zpětně na to vzpomínám jako na nejhezčí porod,“ svěřila se maminka.

Zřejmě má na rychlé porody štěstí, protože i bráškové na svět poměrně spěchali. Sestřička byla ale ještě rychlejší. „Oba kluci se narodili v porodnici a oba porody byly také rychlé, ale zase ne až tak jako teď,“ dodala.

Klaudinka Lepší se narodila ve 2.20 hodin, vážila 3070 g a měřila 50 cm. Očekávaná dcera spěchala za tatínkem Miroslavem a brášky Vojtíškem (6 let) a Mirečkem (3 roky).