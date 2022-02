„Hradba v borském areálu FN Plzeň v ulici Edvarda Beneše byla v havarijním stavu a oprava, resp. výstavba hradby nové, je v plánu oprav naší nemocnice již řadu let. Oprava započala v prosinci 2020 a je rozdělena do tří etap. V současné době probíhá etapa druhá, poslední etapa je naplánována na rok 2023,“ řekla mluvčí plzeňské fakultní nemocnice Gabriela Levorová.

„Kvůli havarijnímu stavu zdi jsme od statika dostali nařízení ji opravit. Sklon zdi překlenul pět procent, což bylo nebezpečné. Hrozil její pád,“ sdělil technicko-provozní náměstek FN Plzeň Milan Topinka.

Zeď vedoucí podél bývalé vojenské nemocnice se bourat nemusí. „V první fázi rekonstrukce, která probíhala od prosince 2020 do dubna 2021, se na náklady FN Plzeň v úseku od pavilonu 16 k Samaritské ulici zpevnil podklad hradby betonovými deskami, nad které se pak nainstalovaly kovové sloupky. To samé se teď děje v rámci druhé fáze rekonstrukce, která bude hotová do měsíce. Nová zeď skončí na hranici s vojenskou nemocnicí, zdi podél ní už se bourání nedotkne. Tato část se pouze začistí a upraví se fasáda,“ upřesnil dále Topinka s tím, že první etapa rekonstrukce vyšla na zhruba čtyři miliony korun, druhá na cca tři miliony.