Na odpoledne a večer byl nachystán bohatý program pro děti i dospělé. Akce odstartovala v půl druhé, od 15 hodin se uskutečnila přednáška o rekonstrukci kláštera s architektem Janem Soukupem. Návštěvníci měli jako vždy možnost nahlédnout do historie a prozkoumat prostory kláštera premonstrátek. Volně přístupná byla rekonstruovaná část konventu, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, instalované expozice v konventu, freska Františka Julia Luxe, barokní sklepy pod konventem, nebo spodní zahrada. O hudební vystoupení se na klášterní zahradě postarala plzeňská dixielandová skupina The Dixie Hot Licks, Pilsen Voice, keltská hudba z Dobřan Dé Domhnaigh, nebo poprockoví X-Cover. Kapitulou se pozdním odpolednem nesly tóny žesťových i vokálních kvintetů. Pro děti bylo připraveno divadelní představení O Sněhurce a sedmi trpaslících. Vyzkoušet si malí návštěvníci mohli lukostřelbu, vybít energii pak na skákacím hradě. Do Chotěšova vyrazila i pětičlenná rodina Vlasákova z Plzně. „Panuje tu příjemná atmosféra, člověk si pěkně odpočine. Prošli jsme areál kláštera, prohlédli zahrady. Mně se líbila výstava hasičské techniky. Manželka ochutnala víno ze zdejší nabídky. Spokojené jsou i děti, škoda, že kvůli nim musíme odjet domů dříve,“ zhodnotil trojnásobný otec Petr.