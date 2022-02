„Chalupu jsme od majitelů odkoupili za vskutku symbolickou cenu tři tisíce korun, rozebrána byla v roce 1995,“ vzpomíná ředitel muzea Luboš Smolík. Dodává, že trámy bylo potřeba pečlivě popsat a pak vše zaměřit, aby se později chalupa zase dala bez problémů složit v Chanovicích. Jenže čekání na přestěhování se protáhlo na více než čtvrt století. Důvodem byly, jak jinak, peníze. „Čekali jsme, až bude k dispozici fond, z něhož by se prostřednictvím dotace mohla uhradit potřebná částka. To se teď podařilo, máme dotaci z programu IROP,“ uvádí Smolík. Celková náklady se vyšplhají na sedm milionů korun, přičemž 15 procenty se bude podílet zřizovatel muzea, Plzeňský kraj. Ve středu bylo předáno staveniště vybrané firmě a na podzim 2023 by chalupa měla v Expozici lidové architektury v Chanovicích, která je svého druhu v jihozápadních Čechách jediná, stát.