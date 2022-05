Podle náměstka se do hromadné dopravy začalo po covidu vracet mnoho lidí. „Počty cestujících se vrátily na úroveň roku 2019 a v některých relacích už tento rok i převyšují. Zájem průběžně monitorujeme a podle něj se snažíme přizpůsobit dané linky. V poslední době některé spoje posilujeme,“ popsal současnou situaci Čížek s tím, že kraj přidal linky ze Stříbra do Plzně. „Tam někdy cestovalo až 80 lidí v autobuse,“ poznamenal.

Pětapadesátiletá Eva Jirešová z Klatov, která deset let dojížděla autem za prací do Plzně, se nyní kvůli vysokým cenám nafty rozhodla, že bude jezdit vlakem. „Cestování by se mi už nevyplatilo, spočítala jsem si, že vlakem mě cesta vyjde téměř o polovinu levněji než autem. Navíc v dnešním provozu je to i rychlejší,“ reagovala na dotaz Klatovanka.

Pavel Čížek uvedl, že kraj momentálně řeší, že by levnějším jízdným přilákal do veřejné dopravy ještě další cestující. „Přemýšlíme o tom, že bychom zvýhodnili třeba lidi v sociální nouzi, kteří dostávají dávky hmotné nouze. To nyní vyhodnocujeme. Situace je špatná pro mnoho rodin a ceny energií neustále rostou,“ sdělil. Náměstek dodal, že je zbytečné, aby lidé utráceli za automobilovou dopravu, když by mohli jet veřejnou dopravou. „Hledáme cesty, jak bychom lidi k využívání vlaků a autobusů ještě více motivovali.“ Kraj by měl od roku 2024, kdy vysoutěží vlakovou dopravu, doplácet ročně nejméně o 70 milionů korun více. „Přesto, že se při výběru dopravce snažíme vysoutěžit nejnižší cenu, tak rostou právě ceny energií, platy řidičů a další náklady,“ vysvětlil.

Kraj chce podle Čížka rovněž vybudovat tzv. dopravní uzly, které by lidem zjednodušily cestování. „Připravujeme je například v Kařezu, Horní Bříze nebo v Klatovech, kde přestupuje velké množství lidí. Právě v Klatovech už přestupní terminál vyjednáváme dlouho, kraj platí projektovou dokumentaci a připravuje to,“ vyjmenoval náměstek. Doplnil, že během tří let by v kraji mělo několik terminálů vzniknout. „Je důležité, aby tam bylo vybudováno dostatečné množství parkovacích míst pro auta a možnost uložit si kolo,“ řekl.

Na projekty mohou kraj i obce získat peníze z programu ITI nebo z individuálních dotací IROP.