Spolupráce s ČD potrvá od prosince 2023 do prosince 2033. Rada původně vybírala ze tří dopravců, nakonec upřednostnila variantu s maximálním počtem zcela nových vozidel, a to nabídku dopravce České dráhy. „Nakonec bylo docíleno ceny o více než 50 milionů korun ročně nižší, než byla původně uváděna ve veřejné soutěži,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

Doplnil, že tato verze zahrnující provozování celku Plzeňsko a Český les v rámci jednoho finančního modelu předpokládá v prvním roce provozu nasazení 11 zcela nových vozidel PESA Link na tratích Plzeňska. „V provozním souboru Český les budou v první polovině kontraktu nasazena vozidla Regionova, v druhé polovině trvání smlouvy pak budou výkony realizovány kvalitnějšími vozidly Stadler RS1, která budou již také vybavena mobilní částí systému ETCS (jednotný celoevropský zabezpečovací systém),“ dodal náměstek Čížek. „Budeme tak mít na Plzeňsku během třech let velice moderní vozový park – 11 nových vozidel a ostatní vozidla nebudou přesahovat stáří roku 2012,“ upřesnil.

„Chtěl bych poděkovat panu náměstku Čížkovi, že se s cílem dosáhnout maximální kvality a co nejnižší ceny tímto procesem nalézání co nejvýhodnějšího dopravce tak dlouho a pečlivě zabýval. Plzeňský kraj bude díky němu, zvolenému postupu a díky konečnému rozhodnutí zastupitelů spořit při současné modernizaci vozového parku obrovské prostředky,“ komentoval dnešní rozhodnutí Rady kraje náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku Roman Zarzycký. Během deseti let totiž úspora peněz při uzavření přímé smlouvy na dobu 10 let představuje více než půl miliardy korun.