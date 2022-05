David Ondříček s herci nového Krále Šumavy. Zleva Gabriela Helcová, Judit Bárdos a Oskar HesZdroj: Voyo

Konečně pravdivý příběh

„Diváci se mohou těšit na diametrálně jiný úhel pohledu oproti filmu Karla Kachyni z roku 1959, tehdy si nemohl dovolit mít tam pohraničníka, který zradí a půjde proti komunistické diktatuře. I když původní námět Rudolfa Kalčíka takový byl,“ vysvětlil David Jan Žák.

Kalčík napsal původně také postavu esenbáka, předobraz Josefa Hasila, ale to neprošlo na ústředním výboru strany. „Ten příběh se musel změnit, proto je postava Valy taková, jakou ji známe. Charakterní esenbák, trošku mstitel,“ podotkl.

David Ondříček natočí Krále Šumavy. Jako kluk jsem si na něj hrál, říká režisér

Filmaři se nyní podle jeho slov snaží ukázat pohled z dnešní perspektivy a vnímání historie. „Oběti železné opony a komunistické diktatury byli lidé, kteří se pokoušeli utéct na západ, do svobodnějšího světa, aby se vyhnuli vězení a jiným nepříjemným věcem, obětmi režimu se stali i ti kluci, co strážili hranici,“ popsal Žák.

Do obsazení nezasahoval, ale je jím nadšený. „Je to záležitost režiséra a jeho týmu, mám v něj plnou důvěru. Myslím, že je to perfektní spolupráce, jsem rád, že to točí zrovna on. Poznal jsem Oskara Hese jako výborného herce, Jan Vodochodský je také skvělý, před kamerou jsou to profesionálové,“ zhodnotil.

Utíká za svobodou

Spisovatel hraje Hynka, který potřebuje utéct do Bavorska. „Je z buržoazní rodiny, potřebuje pryč. Jde o movitější postavu, která je při těle, takže jsem plně vyhovoval popisu, a tak mi nabídli také roli. Naučit se text pro mě byl však oříšek, protože už mám špatnou paměť,“ prozradil rodák z Prachatic.

Jan Žižka nabídne vedle světových i české herce. Podívejte se na první záběry

V podstatě se stal součástí zásadního sdělení příběhu. „Jsem rád, že jsem u toho byl. Jde o dialog, kdy Hasil okryje, proč to dělá, zadarmo, nezištně převádí, a to je strašně silný moment,“ dodal Žák.

Táta byl odvážný hrdina

Součástí filmového zpracování jsou dobové rekvizity, samopaly, automobily, uniformy, motocykly. Do lokace přímo na hranice přizvali tvůrci i syna Josefa Hasila, třiasedmdesátiletého Josefa Vávru. Osobně ho natáčení velmi potěšilo. „Do dnešní doby se to hodí perfektně, zapadá to, všechno už se smí říkat popravdě, mám radost, že i mladí uvidí, jak to kdysi bylo těžké. Táta je větší hrdina, než si ostatní mysleli,“ míní.

Otec Josef Hasil, československý převaděč a později agent americké zpravodajské služby CIC. Pro své schopnosti a nepolapitelnost označovaný jako Král Šumavy dostal v roce 2002 od prezidenta Václava Havla medaili za hrdinství. „Možná bych mu ještě jednu přidal, protože nyní uvidí diváci celou pravdu. Bojoval sám, jeden člověk, proti masám, byl strašně odvážný. Jsem rád, že se jeho příběh oživí, a těším se na výsledek,“ míní Josef Vávra.

Tornádo, nebo tromba? Z mraků na Táborsku se k zemi táhly větrné víry

Tatínek zemřel v roce 2019 v Chicagu, minisérie podle Vávry bude milou vzpomínkou. „Je to pro mě velký zážitek, jsou to autentická místa kudy táta chodil. Když byli naši zavření, žil jsem tady blízko ve Volarech v poslední chalupě, staral se o mě dědův bratr, který byl cestář. Táta chodil okolo, možná ani nevěděl, že tu jsem u Vávrů,“ naznačil. Jižní Čechy nikdy neopustil. „Žil jsem v Prachaticích a nyní ve Dvorech,“ upřesnil Vávra.

Vlastní pojetí s Belmondovým úsměvem

Hlavní roli, Krále Šumavy, ztvárňuje třiadvacetiletý herec Otakar Hes. „V roli se cítím skvěle, už nám zbývá asi jen několik dní natáčení, jezdili jsme na motorce i na kole, bylo to velmi akční a zábavné,“ přiblížil.

Podle jeho slov si hrají na pohádku. „Vytváříme vlastního Josefa Hasila, snažíme se porozumět tomu, jaký byl i za pomocí konzultací s jeho synem. Vytváříme svou podobu, protože ho nejde přesně trefit. Zůstává pozitivní i v těch hrozných situacích, které se děly, zkouším ho hrát přes úsměv Belmonda,“ poznamenal.

Motorkáři po dvou letech obsadili milevské náměstí, mašiny dostaly i požehnání

I podle Hese byl skutečný Hasil hrdina. „Určitě, to byl svým způsobem hrdina, dělal hrdinské skutky, pomáhal lidem, kteří se chtěli dostat na druhou stranu hranic. Věřil v to, co je správné a dělal to,“ podotkl Oskar Hes.

Lokaci si doslova užíval. „Na Šumavě je nádherně, jde o jeden z mála přírodních prostorů, který nestihl člověk pokazit. Je to tady fakt krásné, člověk si tu užívá opravdu úžasné pohledy, příroda je opravdu panenská,“ zhodnotil.

Erotika i akce

Nejtěžší pro něj byly erotické scény. „Něco takového jsem dělal poprvé, točil jsem se zkušenou a skvělou herečkou Kristýnou Podzimkovou, i když jsem byl dost nervózní, tak ona mě podporovala a uklidňovala,“ poznamenal.

Akční byla i jízda na motorce. „Jezdili jsme po starých šumavských cestách na dobovém stroji, bylo to dost náročné, klouzalo to v bahně a v kalužích, ale i přesto jsem si to užil,“ usmíval se.

Žádná učebnice dějepisu

Podle režiséra Davida Ondříčka má trilogie lidi nejen poučit, ale i pobavit. „Chtěli jsme, aby tam byl humor, aby to bylo o mladých lidech, přírodě a zároveň pohnuté době z konce čtyřicátých let. Netočili jsme učebnici dějepisu, ale realitu v kontextu s dnešní dobou,“ shrnul režisér.

Satan z Vimperka měl obchodovat i s anaboliky, pomáhala mu krásná cizinka

Sám Žákův román před lety četl, původně chtěl točit celovečerní film s Jiřím Bartoškou. „Ten mě k tomu tenkrát přivedl, ale bohužel se nám nepodařilo získat práva,“ zavzpomínal.

Proto je potěšen, že se k němu zpětně Král Šumavy vrátil. „To, že ho můžu ztvárnit, je druhá šance. Tomáš Vávra napsal scénář a já si ho upravil do filmové podoby, s Josefem Hasilem se pořád seznamuji, je to pro mě mladý kluk, plný energie, který má obrovskou fantazii a touhu překračovat hranice, nejenom ty reálné, ale i ty pomyslné. Má touhu poznávat svět a nic ho nezastaví,“ přiblížil oceňovaný režisér.

Reálná místa

Natáčelo se přímo v místech kudy Hasil kráčel a převáděl lidi. Točit v reáliích je podle Ondříčka to nejlepší, co se mohlo přihodit. „Tady se to točí úplně samo a úplně jinak než jinde, je to obrovská radost tu točit a hercům není nutné nic moc vysvětlovat,“ popsal v Údolí smrti, kde bylo zabito a pohřbeno nejvíce lidí i pohraničníků bez identity.

Jihočeští celníci zabavili 33 tisíc cigaret. To je druhé nejvyšší množství v ČR

Filmaři mají za sebou většinu z 25 natáčecích dní. „Není to mnoho, ale jde o televizní trilogii, není to film, zbývají nám tři dny do konce,“ upřesnil. „Momentálně točíme v Údolí smrti blízko Kamenné hlavy, kde byl zastřelen Bohumil Hasil, bratr Josefa Hasila,“ dodal s tím, že jinak scény vznikaly také v Brdech, či okolí Prahy a Benešova. „Tam především interiéry, exteriéry se snažíme děláme výhradně na Šumavě, která je specifická až signifikantní,“ dodal Ondříček.

Neokoukané a zajímavé tváře

Do hlavních rolí obsadil mladé a talentované aktéry. „Chtěl jsem pracovat s lidmi, kteří mě nějak zajímají. Považuji je za talentované a kteří mají určitou autenticitu,“ naznačil. Sestavil tak tým herců i neherců, kteří se podle jeho vyjádření výborně doplňují. „Herecké obsazení by podle mě mohlo diváky i velice překvapit, Gabriela Heclová není úplně herečka, ale influencerka, velkou roli dostal i výkonný ředitel karlovarského filmového festivalu Kryštof Mucha, jde neokoukané a zajímavé tváře, které by mohly diváky bavit,“ řekl závěrem David Ondříček.