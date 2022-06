Jude Slavie, Jude Slavie! křičí fanoušci na stadionu fotbalové Viktorie Plzeň. V tom se ozývají rány ze střelných zbraní. Je slyšet sténání raněných, výkřiky hrůzy. Zděšení lidé se snaží zmizet z dosahu dvou střelců, kteří vtrhli do jejich sektoru a rozsévají smrt. Během chvíle se objevují na stadionu policisté, kteří se snaží eliminovat útočníky, evakuují fanoušky a transportují raněné k záchranářům, kteří zůstávají v bezpečí mimo prostor stadionu. Tak vypadalo cvičení složek IZS, jehož se ve čtvrtek odpoledne zúčastnilo bezmála pět set figurantů a na 250 cvičících.

Podobná cvičení nejsou v Plzeňském kraji žádnou novinkou, toto však bylo v jednom ohledu výjimečné. V jeho rámci byly testovány pokročilé technologie vyvíjené v rámci mezinárodního projektu S4AllCities. „Do projektu je Plzeň zapojena díky své Správě informačních technologií. Jsme jednou ze tří oblastí, kde se inovativní technologická řešení vyvíjí a testují. Dalšími jsou španělské Bilbao a město Trikala v Řecku. Úkolem S4AllCities je snížit zranitelnost veřejných prostor, zmírnit následky teroristických útoků a jednání aktivních útočníků proti větší skupině osob, zvýšit informovanost lidí,“ řekl primátor města Plzně Pavel Šindelář.

Na místě zůstalo během simulovaného útoku deset mrtvých, třicet osob bylo zraněno. Zatímco jeden z útočníků se nenápadně vmísil mezi evakuované a snažil se splynout s davem (neúspěšně) a druhý se zmocnil rukojmího a zabarikádoval se s ním na toaletě, vyváděli po zuby ozbrojení policisté lidi ze stadionu. Právě policisté rozhodovali o tom, co se bude dít. Hasiči, strážníci i zdravotníci se museli řídit jejich pokyny.

Černá znamená smrt

Bylo třeba shromáždit všechny evakuované a přitom uklidňovat vystresované, ale i třeba zpacifikovat ty, kteří nehodlali poslechnout pokyny policie. A samozřejmě ošetřovat raněné a odvážet je do nemocnic. „Máme zde dvě výjezdové skupiny s lékařem, sedm bez lékaře, inspektora provozu a dvě speciální sanitky pro hromadné postižení osob. Náš úkol je pacienty vytřídit na již nezachranitelné, tedy zemřelé, těžce zraněné, středně těžce zraněné a lehce. Označují se černě, červeně, žlutě a zeleně, aby na první pohled bylo jasné, jak na tom pacienti jsou. My si určujeme priority v jejich ošetřování a zejména v transportu do nemocnic,“ popsal cvičný zásah krajský mluvčí zdravotnické záchranné služby Vítězslav Sladký.

A výsledek? „Spolupráce složek IZS v Plzeňském kraji je dlouhodobě na vynikající úrovni a toto cvičení to jen potvrdilo,“ řekl Deníku na závěr policista Petr Sobota, vedoucí cvičení.

