Nejhorší situace je v základní škole v Lerchově ulici, kde musel být uzavřen celý pavilon B.

„Krajská hygienická stanice rozhodla, že od 9. června bude uzavřen pavilon B, což jsou všechny třídy druhého stupně a 4. A, C, D. Děti jsou tedy od té doby doma a mají on-line výuku. Neznamená to ale, že by byly všechny v karanténě, jen jsme přepnuli výuku z prezenční na distanční. Důvodem bylo, že paní doktorka dala do karantény postupně všechny devítky a následně 6. C. Na základě toho musel být uzavřen celý pavilon,“ řekl ředitel ZŠ Lerchova Čestmír Kříž.

Nákaza dle testů byla prokázána u 25 žáků. Vše začalo mezi žáky devátých tříd a v dalších případech šlo většinou o jejich sourozence. Mezi učiteli nebyl nikdo nakažen. „Myslím si, že je to tím, že jsme očkovaní,“ poznamenal Kříž.

Celý pavilon školy tak musel být dezinfikován a ionizován.

Koronavir uzavřel i dvě třídy na Masarykově základní škole v Sušici. „V každé třídě mámo po dvou dětičkách, které jsou pozitivní. Jedno je ve speciální třídě, ale tam se zatím nezavíralo,“ řekl ředitel školy Richard Smola.

Klatovsko je v současné době nejvíce zasaženým okresem v Plzeňském kraji. K 14. červnu je tam hlášeno 99 nakažených Covidem-19.

Podle ředitele Krajské hygienické stanice v Plzni Michala Bartoše nikde jinde v kraji podobná opatření žádná škola nemusela přijmout.