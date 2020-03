Fakultní nemocnice v Plzni udělala v souvislosti s koronavirem k pondělnímu dopoledni testy 64 lidem.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Z toho bylo 60 výsledků negativních, čtyři klienti na ně ještě čekají. Výjezdů do terénu za lidmi v karanténě se uskutečnilo pět. Řada pracovníků nemocnice kvůli karanténě po příjezdu z rizikových oblastí nemohla do práce. "Z důvodu karantény nepřišlo do svého zaměstnání 14 nelékařských zdravotnických pracovníků (sestry, laboranti, sanitáři apod.) a 15 lékařů. Provoz nemocnice není nijak ohrožen," uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Plzeň Gabriela Levorová.