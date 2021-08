Syn Kateřiny Holubové z Plzně letos nastupuje do prvního ročníku na Univerzitu Karlovu v Praze. Po úspěšném složení přijímacích zkoušek se domluvil se dvěma spolužáky, že si v centru Prahy společně pronajmou třípokojový byt. Kvůli obavám z možného uzavření však nakonec z plánu upustili.

„Jak se začalo hovořit o nových mutacích a o další vlně, která by mohla přijít na podzim, se kluci domluvili, že půjdou raději na kolej. Mají strach, že se škola opět zavře,“ popsala Plzeňanka.

Studenti by totiž museli uzavřít nájemní smlouvu od září do června, složit zálohu. „Je to pro ně samozřejmě mnoho peněz. Nájem je vyšší než na koleji. Pokud by se škola zavřela, přijeli by stejně domů,“ líčila Holubová.

„Navíc loni se také tvrdilo, že se školy zavírat nebudou a nakonec se od září učili studenti distančně. Kdo ví, co bude,“ uzavřela Plzeňanka.

V současné době se tak kvůli nejistotě mnoho vysokoškoláků přiklání k možnosti ubytovat se na koleji.

Zcela naplněné jsou tak v současné době i kapacity kolejí Západočeské univerzity. „Poptávka v těchto dnech dokonce převyšuje nabídku. Víme ale, že koncem srpna a v září studenti svá rozhodnutí ohledně ubytování ještě mění,“ informovala mluvčí ZČU Šárka Stará.

Univerzita ale očekává, že se podobně jako v minulých letech poptávka upraví tak, že škola bude schopna uspokojit všechny, kdo o ubytování na kolejích budou mít zájem.

„Na ZČU se kolejné pohybuje od 2380 korun za měsíc za ubytování na čtyřlůžkovém pokoji se sdíleným sociálním zařízením. Do 3920 korun měsíčně zaplatí studenti za ubytování na dvoulůžkovém apartmánu s kuchyňkou a vlastním sociálním zařízením,“ doplnila mluvčí.

V centru Plzně zaplatí studenti například za dvoulůžkový neprůchozí pokoj o velikosti 36 metrů čtverečních 3 200 korun měsíčně.

Za jednolůžkový pokoj v panelovém domě na sídlišti Lochotín o velikosti 22 metrů čtverečních mohou zájemci zaplatit i 5000 korun.