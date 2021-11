Laminátka odjela z Plzně, unikátní lokomotivu vystaví v Chomutově

/FOTO, VIDEO/ Do Železničního depozitáře Národního technického muzea v Chomutově v sobotu odjela Velká laminátka z Plzně. Vystavena byla v Techmanii, nyní ji kupuje do sbírek Národního technické muzeum. Časem by lokomotivu mohli vidět zájemci i v Praze či domovské Plzni.

Unikátní lokomotiva - Prototypová elektrická lokomotiva, přezdívaná Velká laminátka, na snímku z 13. listopadu 2021 na nádraží v Plzni před odjezdem do Železničního depozitáře Národního technického muzea v Chomutově. | Foto: ČTK

V sobotu byla na trase Plzeň–Cheb–Chomutov jako tažené vozidlo soupravy zvláštního vlaku přepravena z Plzně do Železničního depozitáře Národního technického muzea v Chomutově prototypová elektrická lokomotiva pro střídavou trakční soustavu S699.001 tzv. Velká laminátka. „Neprovozní lokomotiva byla již v minulém týdnu převezena z plzeňské Techmania Science Center do plzeňského depa Českých drah, kde prodělala prohlídku a přípravu na přetah,“ uvedl Jan Duda z Národního technického muzea v Praze. Reportáž Československého filmového týdeníku se záznamem Velké laminátky Zdroj: Youtube Reportáž Československého filmového týdeníku se záznamem Velké laminátky Zdroj: Youtube Laminátka byla zařazena do soupravy zvláštního vlaku jako tažené vozidlo. V soupravě jely také doprovodné a brzdící vozy. PODÍVEJTE SE: Do Varů jezdí z Plzně čtyři nové vlaky, jsou bezbariérové a tiché Přečíst článek › „Lokomotiva S699.001, jejíž koupě do sbírek právě probíhá, je další z řady úspěšných akvizic Národního technického muzea, které v tomto roce obohatilo své sbírky o desítky kolejových vozidel – naprostých unikátů i vozidel typických pro československou železniční historii i současnost,“ poukázal Duda s tím, že vozidlo bude převezeno do Železničního depozitáře NTM v Chomutově, kde bude vystaveno v příštích letech pro návštěvníky během sezónního zpřístupnění depozitáře. Po dokončení stálé expozice Muzea železnice a elektrotechniky NTM na Masarykově nádraží v Praze je předpokládáno vystavení této významné kulturní památky právě zde. Ani jedna z lokací nevylučuje příležitostné vystavení na dalších místech, domovskou Plzeň nevyjímaje. Lokomotiva je zapsána na seznamu kulturních památek ČR.